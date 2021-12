Marcello Messina abbandona definitivamente Uomini e Donne, Tina Cipollari non ci sta: “Ma che so ste favole”

Uomini e Donne

Marcello Messina è stato protagonista dei primi mesi dell’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne. Soprattutto la sua conoscenza con Ida Platano, finita male, ha fatto molto parlare. Adesso, Marcello Messina ha deciso di abbandonare il dating show, in quanto ha conosciuto una donna fuori dal programma televisivo.

La scelta non ha convinto né Gianni Sperti, né Tina Cipollari.

Marcello Messina lascia Uomini e Donne: le motivazioni non convincono Tina Cipollari

Marcello Messina, sempre molto pacato e a modo, potrebbe aver preso in giro tutti per mesi.

Il suo addio al programma, andato in onda nella puntata del 29 novembre, non è convincente. Il racconto romanzato, che lo fa apparire come un uomo finalmente deciso e risoluto: “Sono stato spacciato“, che ha trovato l’amore improvvisamente, sembra tutta una favola.

Anche la frase finale del lungo discorso sembra davvero scritta a tavolino per impressionare: “Io non so rinunciando a voi, io scelgo lei“. Gianni Sperti non è caduto nel tranello: “Sa un po’ d’incredibile la velocità, l’innamoramento“.

Ma Tina Cipollari è stata ancora più diretta: “Sei stato pure fortunato… Un racconto che ha proprio dell’incredibile… Tenuto, frenato, ermetico, fatalità, guarda caso… Un bel giorno appare sta fata… Ma che so ste favole dai, su, non ci credo”.

Jessica, ex del Cavaliere, ha ipotizzato la presenza, anche precedente, della donna misteriosa, eventualità che sembra la più plausibile: “Hai paura che fuori ti vedano con un’altra donna… Hai preso in giro”.

Marcello Messina va via, Biagio Di Maro conosce Bernarda

A Uomini e Donne, Marcello Messina ha comunicato di voler lasciare il dating show di Canale5, mentre Biagio Di Maro non intende lasciarci.

Anzi, il Cavaliere ha trovato una nuova donna con cui uscire: Bernarda.

Nella puntata del 29 novembre, è andato in onda il solito copione. Lui si è detto preso: “Dormito insieme stanotte… Mi ha preso, una persona bella“. La Dama, invece, è convinta che con lei sarà diverso: “Evidentemente vede qualcosa di diverso“.

Tina Cipollari ha preso spunto per lanciare una nuova rubrica: “Vorrei fare proprio una rubrica: le Frottole di Biagio“.