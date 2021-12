Valentina Ferragni sta male: dopo la recente operazione, l’influencer aggiorna sulle sue condizioni di salute

TV e Spettacolo

Valentina Ferragni ha di nuovo dei problemi di salute, dopo l'operazione subita per l'asportazione del tumore. Stavolta si tratta di sintomi influenzali, ma non di Covid-19.

Valentina Ferragni, sorella minore della più famosa Chiara Ferragni, sta affrontando un periodo molto particolare della sua vita. L’influencer ha recentemente subito un’operazione, come raccontato da lei stessa sul suo account Instagram.

Alla sorella di Chiara Ferragni è stata asportata una strana bolla presente da un po’ di tempo sulla sua fronte. Dopo l’intervento chirurgico, l’influencer ha scoperto che si trattava di un tumore maligno, raro per una ragazza della sua età.

Adesso Valentina Ferragni si sente male, come ha raccontato lei stessa ai suoi followers, attraverso una story condivisa sui social.

Valentina Ferragni sta male: non si tratta di Covid-19

Dopo la recente operazione e la notizia che si trattasse di un tumore maligno, per la sorella di Chiara Ferragni sono insorti nuovi problemi di salute. Valentina Ferragni ha raccontato di stare male, attraverso una Instagram story: “Da ieri non mi sento super bene. Ho tantissima tosse, mal di gola, raffreddore, un pochettino di febbre”.

Sintomi influenzali ma l’influencer ha rassicurato tutti che non si tratta, però, di Covid-19: “Ma per fortuna no Covid (ho fatto due tamponi ed entrambi negativi)”.

Valentina Ferragni ha deciso, comunque, di concedersi un po’ di riposo: “Dovevo partire stamattina per un lavoro in montagna ma non sono partita ovviamente. Ora tanto riposo“.

Valentina Ferragni e la malattia rara: l’appello dell’influencer

Valentina Ferragni sta male, ma si tratta solo di sintomi influenzali.

Fastidi di poco conto se si considera che la ragazza ha subito da qualche giorno un’operazione per l’asportazione di un tumore maligno.

La sorella di Chiara Ferragni ha voluto informare tutti i suoi followers sul suo inconveniente di salute: “I dottori mi hanno detto che è stata la prima volta che hanno visto questo carcinoma su una persona della mia età, 28 anni“.

Partendo dalla sua esperienza personale Valentina Ferragni ha lanciato un forte messaggio alla prevenzione: “È fondamentale andare dal dottore se qualcosa non va, se qualcosa non va via, se vi sentite strani… Ho 28 anni e questo cancro è raro su persone della mia età, fortunatamente l’ho preso in tempo“.