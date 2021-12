Autocisterna in fiamme sulla Flaminia: trasportava 40mila litri di benzina. Le immagini del mezzo

Cronaca Italia

Un’autocisterna che trasportava 40mila litri di benzina ha preso fuoco nei pressi della galleria del valico della Somma. A quanto pare, il mezzo sarebbe caduto in una scarpata. Sul posto sono giunte due differenti squadre di vigili del fuoco, per un totale di 25 agenti all’opera per spegnere l’incendio divampato in seguito all’incidente.

Autocisterna carica di benzina in fiamme: chiusa la strada statale

“Sulla strada statale 3 ‘Via Flaminia’ è provvisoriamente chiuso il tratto al km 115,000, in corrispondenza di Spoleto in provincia di Perugia, a causa di una autocisterna ribaltata“, questo il comunicato dell’Anas riportato da Terni Today.

“Il traffico è deviato con indicazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione” aggiungeva ancora il servizio.

Il mezzo, fa sapere Ansa, avrebbe preso fuoco nei pressi della galleria del valico della Somma. Il luogo dell’incendio è stato raggiunto dai vigili del fuoco di Perugia e Terni.

Pare che le fiamme si sarebbero diffuse dopo che il mezzo si è ribaltato. Il fuoco ha presto provocato la formazione di un’alta e densa nuvola scusa.

Mezzo avvolto nel fuoco: l’intervento dei soccorsi e le immagini

I vigili del fuoco giunti in prossimità dell’autocisterna sono riusciti a raffreddare e a mettere in sicurezza il mezzo, che a quanto si apprende sarebbe precipitato lungo una scarpata.

Nelle prossime ore, gli agenti dovrebbero provvedere al recupero della motrice. L’autista coinvolto nell’incidente è stato soccorso e trasportato in ospedale. Pare che le sue condizioni non siano gravi.

Via Twitter, i vigili del fuoco hanno condiviso un filmato della loro operazione di soccorso, rendendo noti alcuni dettagli sull’incidente. “Un’autocisterna, carica di 40.000 lt di benzina, in fiamme a Spoleto sulla SS Flaminia al km 114-30″ si legge sul social. “Precipitata in una scarpata la motrice” informano ancora . “25 vigili del fuoco al lavoro con squadre da Perugia e Terni, operazioni di spegnimento in corso” comunicavano qualche ora fa.