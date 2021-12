Carmen Russo pronta ad abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip6: “Per me basta così, sono quasi sicura”

Grande Fratello

Carmen Russo è una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl ha già superato numerose nomination. Malgrado alcuni scontri con Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, Carmen Russo continua, quindi, a incontrare i favori del pubblico.

In generale, l’intera sesta edizione del reality show sta facendo registrare dei buoni ascolti, tanto da essere stato deciso il prolungamento del programma televisivo di molti mesi. Infatti, Grande Fratello Vip6 terminerà a marzo.

Però Carmen Russo si è già detta pronta ad abbandonare la casa a dicembre, come riportato da Today.

Carmen Russo non accetterà il prolungamento del Grande Fratello Vip6

La sesta edizione del Grande Fratello Vip verrà prolungata fino a marzo.

I concorrenti ne sono ancora all’oscuro, ma cominciano a immaginare un possibile allungamento. Carmen Russo ha detto proprio la sua su quest’eventualità, affermando che abbandonerà il programma: “Il discorso dell’allungamento probabilmente lo annunceranno presto. Per me basta così, sono quasi sicura. Non posso lasciare lui e la bambina da soli ancora”.

La ballerina ha affermato di voler passare le vacanze natalizie con la sua famiglia: “Voglio fare il Natale con loro due. Noi non abbiamo nessun altro siamo noi“.

Carmen Russo vuole lasciare il Grande Fratello Vip6, gli altri concorrenti?

Il prolungamento del Grande Fratello Vip6 potrebbe non essere gradito a numerosi concorrenti.

Parte del cast, infatti, potrebbe decidere di abbandonare comunque la Casa più spiata d’Italia prima delle feste natalizie. Potrebbero ritirarsi, infatti, Manuel Bortuzzo, Katia Ricciarelli e Aldo Montano, ma si tratta solo di supposizioni.

Infatti, non si sa ancora chi deciderà di abbandonare la Casa, oltre Carmen Russo.

Ma anche Manila Nazzaro si è detta stanca: “Sono stanca anche io, che non ci sia la stessa voglia credo sia capibile”. Francesca Cipriani, invece, non si è sbilanciata ma è decisa a saperne di più presto: “Domani mattina voglio andare in confessionale a cercare di sapere qualcosa. Devono dirmi una data in cui finirà”.