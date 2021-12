Concorso ASL, 18 posti a tempo indeterminato: qual è il profilo ricercato e come presentare domanda

Bandi

Bando di concorso indetto dall'ASL di Torino per 18 assunzioni a tempo indeterminato: ecco quali sono i requisiti, le modalità per candidarsi e le materie d'esame da studiare.

Nuovo bando di concorso per 18 posti a tempo indeterminato presso l’Asl Città di Torino. L’annuncio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 12/11/2021. Il profilo professionale ricercato è quello di Dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Concorso Asl: i requisiti

Per candidarsi, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza europea;

essere in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia;

specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina riconosciuta equipollente dalle vigenti disposizioni o in disciplina riconosciuta affine;

iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi;

idoneità fisica;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego pressa una pubblica amministrazione, non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale.

Concorso per Dirigente medico: come fare domanda

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, accedendo al sito internet dedicato dell’Asl Città di Torino, ed effettuando la registrazione.

Il termine ultimo per presentare domanda è il 13/12/2021.

Concorso: i dettagli e le materie delle prove d’esame

I candidati dovranno sostenere 3 prove d’esame:

Prova scritta : relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; Prova pratica : su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La prova scritta e la prova pratica verranno effettuate in sequenza anche con modalità a distanza. Qualora il candidato non raggiunga la sufficienza nella prova scritta, non si procederà alla correzione della prova pratica e pertanto lo stesso non sarà ammesso alla prova orale. Quest’ultima prova potrà essere svolta in videoconferenza.