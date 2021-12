Estrazioni Lotto: l’estrazione dei numeri del Lotto di oggi martedì 30 novembre 2021 a partire dalle ore 20:00

Lotto

Utimo giorno del mese di novembre da passare con le estrazioni del gioco del Lotto. Una nuova occasione per gli appassionati giocatori si viene a creare martedì 30 novembre 2021, con il nuovo sorteggio che avverà come sempre dalle storiche sedi di Roma, Milano e Napoli. Controlla tutti i numeri sorteggiati a partire dalle ore 20:00 di oggi e scopri se hai vinto uno dei premi messi in palio da questo ennesimo concorso. Leggi tutti i numeri estratti oggi.

Intanto oggi, martedì 30 novembre, si terranno anche le estrazioni del Million day, insieme ad un nuovo concorso del Superenalotto.

Lotto: le estrazioni di martedì 30 novembre 2021

Le estrazioni del Lotto di oggi, martedì 30 novembre 2021, sono le seguenti:

BARI 26 – 16 – 85 – 54 – 19

CAGLIARI 80 – 81 – 86 – 25 – 13

FIRENZE 48 – 65 – 7 – 74 – 44

GENOVA 69 – 55 – 22 – 4 – 53

MILANO 26 – 65 – 59 – 14 – 63

NAPOLI 18 – 14 – 53 – 20 – 1

PALERMO 61 – 88 – 7 – 20 – 71

ROMA 57 – 3 – 44 – 56 – 27

TORINO 12 – 52 – 82 – 79 – 3

VENEZIA 8 – 86 – 38 – 41 – 90

NAZIONALE 79 – 15 – 27 – 83 – 36

Estrazioni Lotto: il glossario dei termini del gioco

Il Lotto è una lotteria che per 3 volte a settimana tine compagnia ai giocatori appassionati che vanno a caccia dei suoi premi.

Il gioco si basa sul pronosticare l’uscita di alcuni o di tutti i numeri estratti sulle note ruote di appartenenza. A partire da questa facile premessa, il gioco dona la possibilità di prendere parte alle sue estrazioni potendo scegliere da un minimo di 1 numero ad un massimo di 10 numeri per giocata.

Vi è una vasta gamma di tipologie di puntata tra i quali i tanti appassionati possono scegliere, optando per quella che più li soddisfa.

Vediamo qui sotto quali sono, chiarendo di cosa si tratta:

Numero estratto : la previsione che il numero scelto sia sorteggiato tra quelli che compongono le combinazioni delle ruote;

: la previsione che il numero scelto sia sorteggiato tra quelli che compongono le combinazioni delle ruote; Estratto determinato : si scommette che il numero scelto esca in una determinata posizione di estrazione (esempio: il numero 53 come terzo estratto della ruota di Cagliari);

: si scommette che il numero scelto esca in una determinata posizione di estrazione (esempio: il numero 53 come terzo estratto della ruota di Cagliari); Ambo : scommessa sulla combinazione di due numeri scelti;

: scommessa sulla combinazione di due numeri scelti; Ambetto : questa tipologia di giocata consente di poter vincere quando i propri numeri pronosticati non sono stati sorteggiati con esattezza ma ne viene sorteggiato uno dei 2 e l’altro è il numero precedente o successivo a quello giocato (esempio: se si giocano con ambetto 25 e 70 si vincer con le seguenti combinazioni: 25-69, 25-71, 24-70 ed infine 26-70)

: questa tipologia di giocata consente di poter vincere quando i propri numeri pronosticati non sono stati sorteggiati con esattezza ma ne viene sorteggiato uno dei 2 e l’altro è il numero precedente o successivo a quello giocato (esempio: se si giocano con ambetto 25 e 70 si vincer con le seguenti combinazioni: 25-69, 25-71, 24-70 ed infine 26-70) Terno: la scelta di una combinazione che mette insieme 3 numeri;

la scelta di una combinazione che mette insieme 3 numeri; Quaterna: una giocata che presenta un pronostico formato da 4 numeri;

una giocata che presenta un pronostico formato da 4 numeri; Cinquina: la scommessa sulla giocata che comprende una combinazione di 5 numeri.

Estrazioni Lotto: l’ambo e le sue varianti di gioco

Il sito de Il gioco del Lotto offre un’interessante rubrica legata al glossario che chiarisce i termini e le espressioni che ruotano attorno al gioco.

Come anticipato in precedenza ora andremo a vedere i termini e le espressioni legate all’ambo, spiegando cosa sono e ricordando che il semplice ambo è quella combinazione composta da due numeri e che arriva a pagare fino a 250 volte la posta giocata.

Vediamo quali sono le definizioni:

Ambata : termine usato per indicare l’estratto;

: termine usato per indicare l’estratto; Ambetto: è composto da due numeri tra quelli giocabili (ovviamente dall’1 al 90) e si compone dal numero giocato più il numero precedente o successivo di uno di quelli giocati restanti.

E’ possibile pronosticare un ambetto giocando da 2 a 10 numeri;

Ambo complementare : è un ambo composto da due numeri che sommati danno 90 ( esempio: 10-80, 11-79, 12-78, 13-77 e così via);

: è un ambo composto da due numeri che sommati danno 90 ( esempio: 10-80, 11-79, 12-78, 13-77 e così via); Ambo a divisore comune : questa espressione è sinonimo di “diametrale” ed indica un ambo formato da due numeri che distano 45 unità ( esempio: 30-75, 31-76, 32-77, 33-78, 34-79, 35-80 e così via fino a 45-90);

: questa espressione è sinonimo di “diametrale” ed indica un ambo formato da due numeri che distano 45 unità ( esempio: 30-75, 31-76, 32-77, 33-78, 34-79, 35-80 e così via fino a 45-90); Ambo simmetrico: indica l’ambo formato da numeri la cui loro somma dà 91.

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.