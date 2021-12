Gianni Sperti dà una scossa a Samuele Carniani: “Svegliati”. Commento puntata 30 novembre Uomini e Donne

Uomini e Donne

A Uomini e Donne, nella puntata del 30 novembre, è stata protagonista Roberta llaria Giusti. La tronista sta conoscendo meglio Samuele Carniani e Luca Salatino, ma il tronista romano non si è presentato in esterna. In puntata anche Samuele Carniani ha espresso il suo disappunto per l’atteggiamento della tronista e Gianni Sperti gli ha voluto dare un consiglio.

Samuele Carniani dubbioso su Roberta Ilaria Giusti

La puntata del 30 novembre di Uomini e Donne è stata quasi interamente dedicata al trono di Roberta Ilaria Giusti.

La protagonista più incolore dell’edizione 2021/2022 del dating show, oggi, non per merito suo, è riuscita a cogliere la mia attenzione. Infatti il corteggiatore Samuele Carniani ha convinto con il suo carattere e le sue emozioni.

II ragazzo ha dimostrato di aver ragionato a lungo sulla sua esterna e ha portato avanti una contestazione giusta: “Io l’avevo capito che non mi avrebbe baciato… Mi faccio andar bene sempre tutto… La realtà non la vedo… Ma perché non mi ha baciato?“. Samuele Carniani ha fatto vedere quanto è diverso da tutti gli altri corteggiatori, spesso maniaci di protagonismo: “Io non voglio essere troppo invadente“.

Roberta Ilaria Giusti, invece, ha dimostrato di non saper apprezzare davvero il ragazzo, tanto da costringere Samuele Carniani ad abbandonare lo studio: “Io non ti posso dimostrare l’impossibile Roberta e tu vai da quell’altra parte… Faccio l’errore di dimostrarti cento“. Gianni Sperti è intervenuto per dargli dei consigli.

Gianni Sperti consiglia Samuele Carniani a Uomini e Donne

Roberta Ilaria Giusti ha pianto per Luca Salatino nella puntata del 30 novembre di Uomini e Donne. Samuele Carniani ha sottolineato la differenza tra lui e il suo rivale: “Io non ti ci porto a piangere perché tengo talmente tanto a te“.

Ma la tronista ha continuato a curarsi solo del corteggiatore romano, costringendo Samuele Carniani ad abbandonare lo studio. Gianni Sperti ha voluto dare un consiglio a Samuele Carniani, che vorremmo dargli tutti: “Vorrei ricordare a Samuele che tu ti sei alzato ma lei ha cominciato a parlare con lui… Svegliati un attimo… Fai in modo che non ti dia per scontato“.