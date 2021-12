Giucas Casella e Patrizia De Black: la contessa sbotta al Grande Fratello Vip6: “Ripigliati col cervello”

Grande Fratello

Giucas Casella è uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip che più hanno fatto parlare di sé. Le scenette con Francesca Cipriani hanno intrattenuto il pubblico, con momenti divertenti e spensierati. Giucas Casella, però, ha saputo anche emozionare tutti, raccontando il suo affetto per suo figlio e suo nipote.

Ma, come se non bastasse, Giucas Casella ha anche raccontato vari flirt del passato, anche con donne note. Prima tra tutte la liaison con Katia Ricciarelli, anche lei presente nella Casa più spiata d’Italia. Il mago ha svelato anche la sua attrazione per Iva Zanicchi e Orietta Berti.

L’ultima rivelazione del Vip, coinvolgeva anche una famosa contessa.

Patrizia De Blanck, ieri sera è entrata nella Casa per parlare con Giucas Casella. La contessa ha smentito il flirt.

Giucas Casella confessa un flirt con Patrizia De Blanck

Nella scorsa puntata serale del Grande Fratello Vip6, Alfonso Signorini aveva trattato un argomento scottante. In una clip in confessionale, Giucas Casella svelava una conoscenza particolare con Patrizia De Blanck: “La mia ex, è stata proprio una ex… Potete anche chiedere… Veniva a casa mia, tutto è successo“.

Interrogato a riguardo dal conduttore televisivo, Giucas Casella aveva ribadito: “Veniva a trovarmi perché avevamo un’amicizia particolare. Lei è una che ricorda tutto nei minimi particolari, può parlare lei. Io sono uno che dice sempre la verità… C’è stata una frequentazione”.

La contessa Patrizia De Black, però, ha deciso di smentire categoricamente la liaison con Giucas Casella.

Patrizia De Blanck attacca Giuca Casella

Giucas Casella ha affermato di avere avuto una storia con Patrizia De Black.

La contessa ha deciso di replicare: “Io non sono certo una che dice di no, se ce l’ho avuto. Ma se non ce l’ho avuto perché devo dire che c’è l’ho avuto“.

Patrizia De Blanck ha parlato di una grande amicizia con Giucas Casella: “Perché, avendo questa grande amicizia che c’è sempre stata, che c’è tra me e te Giucas… La nostra è un’amicizia, perché sei andato a raccontare che c’era la love story tra me e te?… Non abbiamo mai fatto, che ti ho mai dato un bacio nella mia vita? No“,

Giucas Casella, però, non ha ceduto e ha confermato la sua versione: “Forse hai perso la memoria?… Però se dici tu io confermo quello che dici tu”.

La contessa, allora, ha sbottato contro il concorrente del Grande Fratello Vip6: “A meno che non mi hai ipnotizzata, ma io non mi ricordo… Tu dici una serie di stronzate… Ripigliati col cervello perché secondo me ti sei rincoglionito!…Questo dà i numeri, secondo me lui si fa i film… Frutto della tua fantasia bacata“.