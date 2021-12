Luciana Littizzetto celebra il compleanno di Fabio Fazio: il dolce messaggio Instagram al conduttore

TV e Spettacolo

Fabio Fazio compie oggi 57 anni e, per l'occasione, è arrivato uno speciale messaggio di auguri da parte di Luciana Littizzetto. La dedica social al conduttore.

Tanti auguri a Fabio Fazio! Il conduttore di Che tempo che fa spegne oggi 57 candeline e, per l’occasione, sono numerosissimi gli amici e i colleghi che gli hanno dedicato messaggi di auguri e post social. Una di queste e la sua affezionatissima ed inseparabile Luciana Littizzetto che, su Instagram, ha augurato buon compleanno al fedele collega postando una ironica foto simbolo della loro collaborazione ed amicizia.

Fabio Fazio compie gli anni: gli auguri di Luciana Littizzetto

Oggi è una giornata davvero speciale per Fabio Fazio: il conduttore compie infatti 57 anni e sono tantissimi i messaggi di auguri ricevuti da amici e colleghi.

Il popolare conduttore di Che tempo che fa è stato inondato di affettuosi messaggi sul proprio profilo Instagram, tra cui quello di Luciana Littizzetto, volto simbolo del programma. L’amicizia tra il conduttore e la comica torinese è piuttosto longeva, così come la loro collaborazione professionale nel programma di Rai3, che tuttora perdura.

Con un dolce messaggio condiviso sul proprio profilo Instagram, la Littizzetto ha augurato buon compleanno al suo fedele collega: “Buon compleanno mia dolce metà.

Anzi. Togli dolce. Buon compleanno mia metà“. A corredo di questa dichiarazione, uno scatto simbolo della loro amicizia e della loro storica avventura al timone del Festival di Sanremo nel 2014. L’immagine li ritrae in veste di “sposi” e ricorda l’esilarante inizio puntata di quella edizione della kermesse, quando sul palco dell’Ariston inscenarono finte nozze celebrate da Terence Hill, nelle vesti di Don Matteo.

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto: il lavoro in tv e l’amicizia

Quello tra Fabio Fazio e Luciana Littizzetto è uno dei sodalizi artistici più celebri della televisione italiana.

La loro collaborazione ha preso il via nel 2005, quando il conduttore ha accolto la comica torinese nel cast di Che tempo che fa, affidandole un ampio spazio dedicato a divertenti ed irriverenti monologhi sui più stringenti temi di politica, spettacolo e attualità. Sempre in Rai, la coppia ha preso parte anche al Festival di Sanremo nel 2013 e nel 2014: Fazio nella veste di conduttore, la Littizzetto nella veste di co-conduttrice.

Oltre al rapporto professionale, i due sono legati anche da una sincera e profonda amicizia.

E ogni ricorrenza è buona per rinnovare il legame d’affetto che li unisce, come in questa speciale occasione.