Lulù Selassiè perde il controllo in diretta televisiva al Grande Fratello Vip6, il provvedimento disciplinare

Grande Fratello

Lulù Selassiè, nella puntata del 29 novembre del Grande Fratello Vip6 si è salvata dall’eliminazione. Ma la principessa è stata protagonista di un momento spiacevole. Lulù Selassiè si è barricata in bagno, dove ha pronunciato delle parole forti contro il programma in cui si trova.

Contro di lei è stato emesso un provvedimento disciplinare.

Lulù Selassiè si barrica in bagno durante la puntata serale del Grande Fratello Vip6

Nella puntata serale del 29 novembre del Grande Fratello Vip6 è stata eliminata Clarissa Selassiè.

Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti le varie Vip che si salvavano dall’eliminazione, lasciando per ultime proprie Lulù e Clarissa Selassiè: “Tra Lulù, Clarissa e Manila a salvarsi è Manila… Lulù, Clarissa, adesso è una certezza, una di voi due sicuramente uscirà“.

All’evidenza che una delle due sarebbe uscita, Lulù Selassiè ha abbandonato il salotto, barricandosi in bagno a piangere. Quando il conduttore televisivo ha provato a farla uscire dalla stanza per una sorpresa: “Lulù dov’è finita?… Chiedile di uscire“, la ragazza ha cominciato a inveire contro il programma: “La sorpresa non la voglio… Non mi interessa… Mi sono rotta il ca**o di questo gioco di m***a… Non me ne frega un ca**o… Non voglio venire, lasciatemi in pace… Io senza mia sorella non posso stare… Andate via tutti per cortesia“.

Alfonso Signorini ha reagito alla scenata con decisione: “Certe espressioni in questo programma, nel mio programma non le accetto… Non si reagisce in questa maniera inconsulta, strafottente e maleducata. Ma per quale motivo? Perché non accetta una nomination? Questa è maturità?“. Il conduttore ha portato avanti il programma senza la presenza della principessa: “Io non fermo il programma per Lulù, perché se a Lulù non gliene frega niente della sorpresa che abbiamo preparato noi del Grande Fratello anche per lei, a noi del Grande Fratello non frega niente di Lulù e delle sue bizze“.

Il Grande Fratello prende un provvedimento discipliare contro Lulù Selassiè

Dopo la scenata in diretta televisiva di Lulù Selassiè, il Grande Fratello ha deciso di prendere un provvedimento contro di lei: “Pronunciato frasi gravemente offensive nei confronti del programma e degli altri concorrenti, che partecipano al gioco con passione, lealtà ed entusiasmo.

Per queste ragioni il GF ha preso una decisione inevitabile. Saresti in nomination d’ufficio Lulù, però, tu sei stata già nominata“.

La principessa si è difesa, affermando che fosse in preda a un attacco di panico: “In quel momento purtroppo non me ne sono resa conto perché stavo avendo un attacco di panico… Chiedo scusa, più di chiedere scusa non posso fare altro… Sono anni che io soffro di queste cose“.

Alfonso Signorini ha ribadito la posizione dura della produzione: “L’attacco di panico non giustifica la gravità di certe affermazioni.. Se tu sei consapevole di tutto questo, sarà il pubblico a decidere, però se tu non sei consapevole di questo allora quella è la porta e puoi già uscire da subito… Hai offeso me, hai offeso gli autori, hai offeso il programma, hai offeso i tuoi compagni“.

E ancora: “Come al solito Lulù tu stai cercando delle scuse“.