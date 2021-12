Uomini e Donne anticipazioni 30 novembre: problemi per Roberta Ilaria Giusti, corteggiatori infuriati

Uomini e Donne

Roberta Ilaria Giusti ha deciso da tempo di concentrarsi sulla conoscenza di due soli due corteggiatori: Luca Salatino e Samuele Carniani. I due ragazzi sono piuttosto diversi. Luca Salatino appare molto più diretto e spigliato, mentre Samuele Carniani sembra timido e molto sensibile.

La conoscenza con Luca Salatino è sembrata subito molto forte, ma quando è arrivato Samuele Carniani le cose sono cambiate e sono arrivati i primi scontri. Infatti, sembrava che Roberta Ilaria Giusti avesse avuto un colpo di fulmine per il bel corteggiatore e che non ci fosse più partita.

Invece la tronista è ancora indecisa e, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 30 novembre, alcuni suoi atteggiamenti faranno arrabbiare i corteggiatori.

Roberta Ilaria Giusti dovrà gestire le reazioni alle sue scelte di Luca Salatino e Samuele Carniani, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 30 novembre: i due baci della scorsa puntata

Roberta Ilaria Giusti sta conoscendo sia Luca Salatino che Samuele Carniani. i due corteggiatori hanno colpito in modo diverso la tronista.

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, Roberta Ilaria Giusti si è lasciata andare a un bacio con entrambi.

Nell’esterna con Luca Salatino, il corteggiatore ha raccontato dei momenti dolorosi del suo passato ed è scattato un bacio. Successivamente, la tronista è uscita a cena con Samuele Carniani. Anche in questo caso, dalla complicità tra i due è nato un bacio.

La situazione ha fatto infuriare Luca Salatino, convinto che la tronista non abbia apprezzato abbastanza la loro esterna.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne nella puntata del 30 novembre, Luca Salatino sarà ancora arrabbiato.

Uomini e Donne anticipazioni 30 novembre: Samuele Carniani abbandona lo studio

A Uomini e Donne, nella puntata del 30 novembre, secondo le anticipazioni, Roberta Ilaria Giusti racconterà di aver scelto entrambi i suoi corteggiatori per un’esterna. Ma le cose non sono andate come la ragazza sperava.

Infatti, Luca Salatino non si è presentato all’appuntamento, ancora infuriato per il bacio tra Roberta Ilaria Giusti e il suo rivale. Con Samuele Carniani, invece, durante l’uscita, non è scattato nessun bacio.

La situazione un po’ complessa farà dispiacere Samuele Carniani, che deciderà di abbandonare lo studio del dating show.