Andrea Nicole, la scelta della tronista a Uomini e Donne accende la polemica: “Stro**i, disonesti”

Uomini e Donne

Putiferio a Uomini e Donne per la scelta di Andrea Nicole Conte. La decisione della 29enne infatti pare sia stata viziata da eventi e un incontro avvenuto all’insaputa di tutti, redazione compresa. Tante le reazioni oltraggiate nel corso del programma, tra cui quelle di Gianni Sperti e Tina Cipollari, che non ci vanno per niente leggeri.

Andrea Nicole sceglie Ciprian: scoppia la bufera nello studio

Alta tensione nello studio di Maria De Filippi, secondo quanto riportano le anticipazioni sul programma.

Sembra infatti che la scelta di Andrea Nicole Conte abbia finalmente fatto la sua scelta. Tra Alessandro Verdolini e Ciprian Aftim, la 29enne avrebbe scelto il secondo. Tuttavia, non ci sarebbero stati i soliti petali di rosa in studio perchè la sua decisione ha dato il via ad una vera e propria polemica. A causarla sarebbe il fatto che la sera prima della puntata Ciprian ha fatto visita ad Andrea Nicole e i due hanno passato la notte insieme.

Il ragazzo ha dichiarato di essere riuscito a scoprire dove abitava la ragazza grazie al nome di un bar quando ha portato l’albero di Natale a casa della tronista.

Da lì, ha fatto una ricerca su Internet e si è presentato alla sua porta. Nessuno della redazione sarebbe stato al corrente della visita.

Gianni Sperti e Tina furiosi con Andrea Nicole a Uomini e Donne

L’incontro segreto prima della scelta di Andrea Nicole ha parecchio indisposto gli opinionisti del programma e, ovviamente, il corteggiatore rivale di Ciprian.

La ragazza, dopo aver raccontato cosa fosse successo la sera prima, si è vista attaccata soprattutto dai Gianni Sperti e Tina Cipollari. “Stro**i”, “Disonesti”, “Fasulli” sarebbero alcuni degli epiteti rivolti alla coppia, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne.

Sperti si sarebbe detto particolarmente deluso dalla Conte, che sarebbe anche scoppiata a piangere.

I due sono stati accusati di aver raggirato la redazione del programma e a rimanerci particolarmente male è stato “l’avversario” Alessandro Verdolini. Secondo quanto riportato, il corteggiatore ha scoperto tutto in studio e non è riuscito a nascondere il suo disappunto, attaccando la nuova coppia.