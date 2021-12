Chi è Sandra Bonzi, la moglie di Claudio Bisio: la giornalista e scrittrice al fianco del conduttore di Zelig

Chi è

Claudio Bisio è un attore, comico e conduttore, conosciuto dal pubblico italiano per la sua partecipazione pluriennale al programma Zelig. Dal 2003 è sposato con la giornalista Sandra Bonzi, ma la loro relazione inizia molto prima. Nel 1987 i due si conoscono in un bar di Milano e non si lasciano più, diventando anche genitori dei loro figli.

Sandra Bonzi e l’incontro con Claudio Bisio

Sandra Bonzi nasce a Bolzano il 29 settembre 1964. Si trasferisce poi a Milano per studiare all’università.

Diventa giornalista e lavora nella comunicazione per il cinema e la tv (Mediaset, Sky, Disney Channel). Lei e Claudio Bisio si incontrano casualmente nel 1987. In un’intervista a Donna Moderna lei ha raccontato “Tanti anni fa. Ero un po’ brilla e lui mi ha ‘raccolto’ al locale Stella Alpina”. Lui ha invece rivelato: “Ha vomitato nella Giulietta di mio padre. È stato bello: aveva il reggicalze”. Da allora sono inseparabili. La coppia ha avuto due figli: Alice nata nel 1996 e Federico nato nel 1998.

Matrimonio e vita di coppia tra Sandra Bonzi e Claudio Bisio

Il matrimonio fra Sandra e Claudio arriva poi nel 2003, nella cornice toscana di Barberino Val D’Elsa.

Per rendere più romantica l’atmosfera, Bisio sceglie di decorare il salone con delle candele. Ricordando proprio questo momento, Sandra ha rivelato: “Stava incendiando l’agriturismo dove abbiamo festeggiato le nozze”. Bonzi e Bisio sono una coppia molto riservata. Lasciano infatti poco spazio a gossip e pettegolezzi. Entrambi sono molto impegnati con i loro lavori e con la gestione della famiglia, ma negli anni hanno trovato un modo divertente per raccontarsi.

Nel 2008, infatti, pubblicano per Feltrinelli Doppio misto.

Autobiografia di coppia non autorizzata, un resoconto romanzato delle vicende della coppia. Durante l’intervista a Donna Moderna la Bonzi raccontava: “Quando Claudio va in tournée, io resto a casa con i bambini, e diventa difficile parlare con calma. Allora gli ho scritto una mail, una sorta di pagina di diario, in cui vestivo i panni della moglie un po’ sopra le righe. Lui ha raccolto la sfida e mi ha risposto”. Proprio da questo scambio di mail sarebbe nato il loro libro, a metà tra realtà e fiction.