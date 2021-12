Il Volo torna in televisione: i 3 tenori presenteranno lo speciale evento dal titolo Se il Festival lo raccontiamo noi

Programmi TV

Una serata evento speciale per celebrare gli ultimi 20 anni della competizione canora per eccellenza. Il Volo sarà al timone di questo grande omaggio a pochi giorni dal via della nuova edizione del Festival di Sanremo.

Un evento speciale per raccontare gli ultimi 20 anni del Festival di Sanremo andrà in onda proprio a qualche giorno di distanza dall’apertura della prossima kermesse canora. A presentarlo sarà Il Volo, il trio di cantanti lirici già vincitori nel 2015, che per l’occasione ripercorreranno il recente passato della competizione tra i grandi personaggi che lo hanno segnato e le canzoni che sono diventate immortali dopo avervi partecipato. La serata andrà in scena a gennaio ovviamente su Rai1 con il titolo di Se il Festival lo raccontiamo noi e vedrà la partecipazione di tanti volti che sono saliti sul Palco del Teatro Ariston nel corso degli ultimi 20 anni.

Scopriamo qualcosa in più sull’evento.

Se il Festival lo raccontiamo noi: una serata speciale per omaggiare 20 anni di grande musica e spettacolo

La marcia di avvicinamento al Festival di Sanremo 2022 procede spedita e proprio in queste ore vive un altra tappa che sicuramente farà contento il grande pubblico amante della gara canora per eccellenza. La Rai ha infatti annunciato una speciale serata evento nella quale a farla da padrone saranno i protagonisti di questi ultimi 20 anni di festival.

Se il Festival lo raccontiamo noi è il titolo dell’evento che sarà in mano ad i ragazzi de Il Volo in qualità questa volta di presentatori. Sarà l’occasione per ripercorrere le orme più importanti della competizione a partire dal Festival del 2001 targato dalla indimenticabile Raffaella Carrà sino a quello dello scorso anno che ha visto trionfare i Maneskin. La Rai ha deciso di omaggiare questi anni di storia recente con l’evento in onda su Rai1 venerdì 28 gennaio 2022 in vista dell’inizio dell’Amadeus Ter che si svolgerà la settimana seguente.

Se il Festival lo raccontiamo noi: chi dovrebbe partecipare all’evento

La serata evento che dovrebbe tenersi proprio il 28 gennaio 2022 vedrà la partecipazioni dei volti più importanti della kermesse che ne hanno segnato le ultime 20 edizioni. Al fianco de Il Volo a prestarsi in questo viaggio nei ricordi ci dovrebbero essere tanti amati volti che hanno presentato o che ne hanno preso parte alla gara, come i conduttori Antonella Clerici, Pippo Baudo, Carlo Conti, Giorgio Panariello ed anche numerosi cantanti che ripercorreranno i loro grandi successi insieme al trio di tenori.