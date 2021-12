Gossip

Drammatico momento per Sonia Bruganelli, colpita da un lutto che ha strappato alla vita una persona importante per la sua famiglia. Il messaggio d'addio sui social della moglie di Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli colpita da un lutto poche ore fa. La moglie di Paolo Bonolis ha affidato il suo dolore a un breve post su Instagram, accompagnato da una vecchia foto che la ritrae, ancora bambina, al fianco del suo amato papà. Il messaggio di addio è stato accolto da un tappeto di sostegno da parte di tanti amici e follower dell’attuale opinionista del GF Vip.

Lutto per Sonia Bruganelli, su Instagram il messaggio d’addio: “Mancherà tanto“

“Da oggi papà avrai un amico in più li su con te, a noi qui giù lui mancherà tanto … #doctorLaser per gli altri, per noi solo FRANCESCO“.

Sono le parole d’addio con cui Sonia Bruganelli saluta Pier Francesco Parra, stimato professionista e grande amico della sua famiglia scomparso poche ore fa. Un doloroso messaggio su Instagram da parte della moglie di Paolo Bonolis, colpita dal lutto che si somma alla sofferenza per la perdita improvvisa del padre.

Post Instagram di Sonia Bruganelli

Parra, come riporta La Nazione, era noto nel mondo dello sport come medico dei tennisti. Laureato in Medicina all’Università di Pisa, si era specializzato in Laser chirurgia a Tolosa, in Francia, e la sua morte ha colpito l’intero mondo del tennis.

Si è spento a 64 anni, riferisce la Federazione Italiana Tennis, dopo aver costruito una brillante carriera applicando i progressi nel laser curativo allo sport (attività che gli era valsa il soprannome di “Doctor Laser“). Aveva seguito tantissimi atleti e tutti, oggi, lo ricordano come “l’Harry Potter del tennis italiano”.

Tennis italiano in lutto.

È morto il professor Pierfrancesco Parra, storico medico della nazionale e da sempre al fianco della FIT e dei nostri giocatori. L'Italia oggi giocherà con il lutto al braccio.https://t.co/0ZHxn14lQ0 pic.twitter.com/PTuTNRKc47 — Federtennis (@federtennis) November 29, 2021

La morte del padre di Sonia Bruganelli e l’amaro rimpianto: “Nessuno lo ha salutato“

Sonia Bruganelli, nel suo messaggio di addio a Pier Francesco Parra, ha citato il padre scomparso pochi anni fa, nel 2019.

Un lutto improvviso e devastante che ha colpito la sua famiglia in una giornata di apparente tranquillità, e di cui ha parlato a Verissimo nel 2021: “Sto metabolizzando adesso, mi fa fatica affrontare questo. Mi manca un complice, con cui litigavo tantissimo eh, spesso litigavamo così tanto che magari lui prendeva e se ne andava di casa, un po’ come fanno i fidanzati…”.

Il padre di Sonia Bruganelli è morto improvvisamente la notte del 1° maggio, dopo aver finito un allenamento di calcio con la squadra che seguiva come tecnico. Tornato a casa, ha accusato un malore che non gli avrebbe dato scampo: “Ha avuto un aneurisma dell’aorta, in 5 minuti non c’era più.

Nessuno lo ha salutato…”.