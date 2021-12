Maria De Filippi mette in riga i corteggiatori di Roberta Giusti: “Dovete decidere se le volete darle il tempo”

Uomini e Donne

A Uomini e Donne, nella puntata del primo dicembre, una coppia pronta ad abbandonare il programma, ha raccontato la sua felicità. Si tratta di Isabella Ricci e Fabio, che hanno recentemente trascorso dieci giorni insieme.

Riappacificazioni e toni pacati anche nel trono di Roberta Ilaria Giusti, dopo la maretta della scorsa puntata. Maria De Filippi, però, ha voluto fare una precisazione ai corteggiatori.

Tina Cipollari contro Armando Incarnato a Uomini e Donne

La prima puntata di dicembre di Uomini e Donne è stata all’insegna dell’amore.

Pochi scontri e numerose parole piene di zucchero, come quelle di Isabella Ricci per Fabio: “Sono particolarmente contenta… Abbiamo trascorso dieci giorni insieme… Non so che tipo di sentimento sia… Credo sia prematuro chiamarlo amore, però qualcosa che gli assomiglia molto“. Sembra veramente che la Dama ci lascerà presto e la cosa non può che dare felicità: “Ha gli stessi desideri che ho io… Assomiglia tantissimo alla persona con cui vorrei passare i prossimi dieci anni“.

Gemma Galgani malgrado il Covid-19 ha messo un po’ di pepe, chiedendo velatamente alla coppia di lasciare lo studio: “Giusto provare a viversi fuori per viversi completamente“.

Anche Armando Incarnato ha ribadito lo stesso concetto: “Sarebbe molto carino e rispettoso… Per te e per lui alzarvi e andare via… Mi sembra assurdo che una coppia che non ho problemi voglia ancora perdere tempo in questo studio“.

Tina Cipollari ha strappato una risata a tutti, traducendo i messaggi velati in parole dirette: “Sta dicendo che ve ne dovete andare… Non è che lei può decidere chi può restare e chi deve andare via… Velatamente ti dice andatevene a quel paese“.

Poi contro Armando Incarnato ha aggiunto: “Anche tu se convivi con una donna te ne devi andare a casa con lei… So vent’anni che ti massacrano, ma fatti una domanda e datti dieci risposte“.

Maria De Filippi spiega le regole del programma ai corteggiatori di Roberta Ilaria Giusti

Una puntata in cui Roberta Ilaria Giusti ci fa vedere la luce, ci illudiamo e poi di nuovo il baratro. La situazione è tornata punto e a capo. Luca Salatino che continua a parlare solo di sé, la tronista che lo guarda imbambolata e Samuele Carniani che sta lì a fare numero.

Il malcapitato Samuele Carniani ci ha anche provato a ribadire la sua posizione: “Io con lei voglio la virgola non il punto“.

Ma, oltre alla noncuranza della tronista si è beccato anche il mezzo rimprovero di Maria De Filippi, che gli ha ribadito le regole base del programma: “Uno tira da una parte uno tira dall’altro… Dovete decidere se le volete dare il tempo“.

Povero Samuele Carniani, oggi non era proprio la sua giornata.