Mascherina obbligatoria all’aperto: da domani scatta la nuova norma. Dove è obbligatorio indossarla

Politica

A Torino scatta l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. A partire dalla giornata di domani, negli spazi in cui non sarà possibile garantire le distanze, sarà necessario ricorrere all’utilizzo del dispositivo di sicurezza. La misura coincide con l’inizio del periodo dello shopping natalizio, che abitualmente contribuisce alla formazione di assembramenti lungo le vie del centro.

Torna la mascherina obbligatoria: la decisione per Torino

Nel pomeriggio di ieri, al Palazzo Civico Torino è stata presa un’importante decisione in merito agli argomenti discussi nel corso di una lunga riunione, che ha coinvolto il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

A Torino torna la mascherina obbligatoria all’aperto. Come spiega La Stampa, a partire da domani, 2 dicembre, tutte le occasioni che comporteranno il rischio di formazione di assembramenti richiederanno l’utilizzo del dispositivo. La mascherina ritornerà quindi all’interno di mercati, piazze della vita notturna e manifestazioni. L’area della Ztl in centro città, sede delle principali vie dello shopping, rientra ovviamente negli spazi previsti dalla nuova norma.

La mascherina dovrà qui essere sempre indossata.

Ai mercanti è richiesto già da tempo di indossare l’obbligo vaccinale, mentre a partire da domani l’obbligo scatterà per tutti, clienti compresi. Alla base di questa scelta, vi sarebbe l’osservazione di quanto avviene in alcuni mercati della città, compreso quello di Porta Palazzo. Qui, nelle ore di maggiore afflusso, le distanze interpersonali non verrebbero infatti praticamente mai rispettate. L’obbligo della mascherina nelle zone della vita notturna nasce in concomitanza con le restrizioni introdotte ieri per limitare la movida.

Mascherina obbligatoria a Torino: parla il sindaco della città

Il sindaco della città di Torino, Stefano Lo Russo ha scritto un comunicato sul suo canale Twitter, in riferimento alla novità relativa all’introduzione dell’obbligo della mascherina.

“A Torino dal 2 dicembre al 15 gennaio scatta l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto nella zona Ztl, nelle aree mercatali, nelle aree della movida e in tutti i luoghi dove l’assembramento aumenta il rischio di contagio” ha dichiarato. “È necessaria prudenza e responsabilità” ha concluso con fermezza.

La Stampa ha riportato altre sue parole. “La pandemia non è superata e i dati epidemiologici sui contagi, pur sotto controllo, sono in aumento. Dobbiamo agire subito in chiave preventiva con misure di maggiore cautela per la sanità pubblica” ha sottolineato. “L’obbligo della mascherina è una misura di protezione del singolo cittadino e di tutta la comunità. Nelle aree più affollate in questo periodo dobbiamo essere responsabili, con comportamenti di prudenza e cautela” ha spiegato ancora.