Million Day Estrazione 1 dicembre 2021 numeri vincenti di oggi: estrazione Million Day alle ore 19:00

Million Day

Il gioco del Million Day è pronto per fare compagnia ai suoi giocatori anche durante questo nuovo mese di dicembre. Oggi mercoledì 1 dicembre 2021 il mese prende infatti il via accompagnato da una nuova estrazione della combinazione vincente in grado di elegere come nuovo milionario chiunque sia in grado di centrarla in toto correttamente. Scopri gli esiti del sorteggio di oggi a partire dalle ore 19:00 quando sarà disponibile la nuova combinazione che può regalare la modica cifra di 1 milione di euro.

Million Day: i numeri estratti il 01 dicembre

Come ogni giorno ecco i numeri del Million Day estratti oggi, 01 dicembre: 49-30-16-8-55

Million Day: il bilancio del mese di novembre

Il mese di novembre si è ormai chiuso e per il Million Day è tempo di fare i bilanci, proprio come per i suoi giocatori.

I dati recenti parlano infatti di un mese non tanto ricco di soddisfazione ma che comunque è riuscito a regalare per ben 3 volte il milione di euro messo in palio ogni giorno tramite le sue seguitissime estrazioni.

Nel mese di novembre la sorte ha finito con il premiare i fortunati giocatori dei concorsi del 14 e 15 novembre e poi anche del 21. La vittoria di lunedì 15 novembre si è verificata all’indomani di quella tenutasi a Vico, nel Lazio, quando il giocatore in questione, del quale ovviamente non si hanno notizie sulla sua identità, è riuscito a vincere 1.000.000€ grazie ad una giocata plurima dal valore di soli 2€.

La terza vittoria del mese è stata invece messa a segno domenica 21 novembre, quando il Million DAY ha premiato nuovamente un giocatore con la vincita massima.

Il comune fortunato questa volta è stato quello di Volla, nel sud Italia in provincia di Napoli, grazie a come spesso accade ad una giocata da 1€.

Il dato delle vittorie messe a segno in generale nel gioco a partire dal 2018 è così aggiornato a ben 195 nuovi milionari, con invece il dato di questo 2021 che si porta fino ad adesso a ben 48 vincitori.

Prendi parte al Million Day in maniera responsabile

Attenzione: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, per aiutarti a capire la presenza di un problema con il gioco ed eventualmente porvi rimedio.