Tomorrowland – Il mondo di domani: su Italia1 arriva il film di fantascienza con George Clooney

La proposta di Italia1 per la prima serata di mercoledì 1 dicembre 2021 è un coinvolgente film di fantascienza che vede la partecipazione del divo hollywoodiano George Clooney. Nella pellicola Tomorrowland – Il mondo di domani è raccontata la storia di una audace bambina con il sogno di viaggiare nello spazio che si troverà a vivere una esperienza unica e difficile da credere che la porterà in un posto ed in un tempo imprecisati con la missione di salvare il mondo. Scopri la trama completa, le curiosità ed il cast del film in onda su Italia1 a partire dalle ore 21:20 circa.

Tomorrowland – Il mondo di domani: il cast e le curiosità della pellicola

Tomorrowland – Il mondo di domani (in linuga originale dal solo titolo di Tomorrowland) è un film del 2015 diretto da Brad Bird, amato regista e produttore statunitense già vincitore di due premi Oscar al miglior film d’animazione per gli apprezzatissimi film dal titolo Gli Incredibili – Una “normale” famiglia di supereroi e Ratatouille.

Il cast del film vede impegnati George Clooney,apprezzato interprete di fama mondiale che per la prima volta si ritrova protagonista di una pellicola di fantascienza, Britt Robertson, ad interpretare la giovane e coraggiosa Casey Newton, ed anche Hugh Laurie, amato attore che ha vestito i panni del protagonista nella famosa serie di successo serie di Dr.

House – Medical Division.

Tomorrowland – Il mondo di domani: la trama del film

Frank Walker è un bambino con tanto talento e fantasia che nel 1964 prende parte all’Esposizione mondiale di New York con l’intento di presentare la sua nuova invenzione.

Frank è arrivato alla Grande Mela da solo non viene però considerato da nessuno tranne che da Athena, una giovane coetanea che regala a Frank una misteriosa spilletta e gli chiede di girare tra le attrazioni del parco dell’Esposizione Mondiale.

La sua storia si collegherà svariati anni dopo con quella di Casey, bambina sognante che desidera andare nello spazio. I due si ritroveranno in un luogo magico e misterioso proprio grazie a quella spilletta quando in un tempo imprecisato dovranno mettere in salvo l’intera umanità.