Tutto il mio folle amore: trama, cast e trailer del film di Gabriele Salvatores in prima visione su Rai1

Arriva su Rai1 oggi mercoledì 1 dicembre 2021 per la prima volta sul nostro piccolo schermo il toccante film del premio Oscar Gabriele Salvatores. La pellicola Tutto il mio folle amore, liberamente ispirata ad un romanzo, racconta la storia di Vincent, un ragazzo di 16 anni affetto da autismo che intraprenderà uno speciale viaggio con il suo padre naturale che li metterà a nudo come mai prima per conoscersi ed apprezzarsi a vicenda. Scopri il cast, la trama e le curiosità dello speciale road movie in onda a partire dalle ore 21:30 circa e che vanta alcuni interpreti apprezzati del nostro cinema come Valeria Golino e Claudio Santamaria.

Tutto il mio folle amore: il cast e le curiosità della pellicola

Tutto il mio folle amore è un film italiano del 2019 diretto dal sapiente regista Gabriele Salvatores, già premio Oscar per il film Mediterraneo del 1992. La storia del film è liberamente ispirata al romanzo scritto da Fulvio Ervas dal titolo Se ti abbraccio non aver paura, che racconta la storia realmente accaduto di Franco e di suo figlio Andrea Antonello, partiti per un lungo viaggio in moto in giro per il sud America; mentre per il titolo del film il riferimento va al brano dal titolo Cosa sono le nuvole scritto da Pier Paolo Pasolini ed interpretato amgistralmente da Domenico Modugno.

Il cast della pellicola vede impegnati alcuni apprezzati attori italiani come Claudio Santamaria e Valeria Golino, che interpretano i genitori naturali di Vincent, a sua volta interpretato dal giovanissimo attore Giulio Pranno. Nei panni invece di Mario, padre adottivo del ragazzo, troviamo Diego Abatantuono.

Tutto il mio folle amore: la trama del film

Vincent è un ragazzo di 16 anni affetto da autismo che non conosce a pieno il suo padre naturale di nome Willi che non lo conosce affatto dopo la rottura con la madre Elena.

La donna vive infatti con il nuovo compagno Mario che lo ha adottato in maniera spontanea ed amorevole.

Un giorno però Willi troverà il coraggio di voler conoscere quel bambino ormai diventato ragazzo, del quale non sa veramente nulla e non è proprio come se lo immaginava. Per conoscersi i due affronteranno un lungo viaggio on the road che gli farà scoprire non solo i luoghi che attraverseranno ma anche loro stessi, arrivando a viversi come mai fino a quel momento.

