Uomini e Donne anticipazioni 1 dicembre: non si placano le discussioni tra Ida Platano e Diego Tavani

Uomini e Donne

Ida Platano coinvolge i telespettatori di Uomini e Donne da anni con le sue storie complicate. Il colpo di fulmine è arrivato con lo storico ex Riccardo Guarnieri, con cui, però, la storia è naufragata rovinosamente. Infatti, dopo anni di litigi e anche una proposta di matrimonio nello studio del dating show, i due protagonisti del trono over non sono riusciti a portare avanti la loro conoscenza.

Ida Platano è tornata in trasmissione per darsi un’altra opportunità, ma anche stavolta, le cose non sono andate come la Dama si aspettava. La conoscenza con Marcello Messina l’ha delusa e quella con Diego Tavani è andata a finire ancora peggio.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata dell’1 dicembre, Ida Platano e Diego Tavani continueranno a discutere per la loro storia terminata male.

Uomini e Donne anticipazioni 1 dicembre: Ida Platano ancora arrabbiata con Diego Tavani

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Ida Platano ha scelto di lasciare il programma insieme a Diego Tavani. Tra i due, è andata in onda, una vera e propria scelta con tanto di musica e petali.

Ma pochi minuti dopo, il Cavaliere ha lasciato la Dama con alcune scuse.

Da qui la relazione si è rotta perché Ida Platano ha cominciato a sospettare che Diego Tavani avesse sempre recitato con lei. Il Cavaliere, invece, continua a provare a spiegare le sue ragioni e, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, della puntata dell’1 dicembre, Diego Tavani e Ida Platano discuteranno ancora.

Le spiegazioni del Cavaliere non verranno, però, prese in considerazione dalla Dama che vorrà chiudere definitivamente la loro conoscenza.

Uomini e Donne anticipazioni 1 dicembre: Isabella Ricci ancora nella polemica

Isabella Ricci sta conoscendo il Cavaliere Fabio.

La coppia racconta di essere molto affiatata, ma la Dama non convince tutti. Infatti, da un po’ di settimane Isabella Ricci viene attaccata da Gianni Sperti e Armando Incarnato che non credono alla sua buona fede. Secondo i due protagonisti di Uomini e Donne, la Dama è nel dating show solo in cerca di visibilità.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata dell’1 dicembre, in studio nasceranno nuove discussioni con Isabella Ricci. La Dama, invece, racconterà gli sviluppi della sua conoscenza con Fabio.