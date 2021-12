Amici 2021 anticipazioni puntata 5 dicembre: tre alunni della scuola eliminati e la conferma di un nuovo amore

Programmi TV

Secondo le anticipazioni della puntata di Amici 2021 del 5 dicembre, tre ragazzi dovranno abbandonare il talent show. In puntata anche la classica sfida canora tra talenti.

L’edizione 2021 di Amici è stata promossa alla domenica, invece del consueto sabato pomeriggio. Nell’episodio del weekend vanno in onda le sfide che permettono ai talenti di entrare nella scuola di Mediaset. Ma, attraverso queste battaglie, alcuni allievi potrebbero abbandonare la scuola.

Le anticipazioni di Amici 2021 della puntata del 5 dicembre svelano che saranno ben tre i ragazzi già presenti nel talent show a lasciare il loro posto ad altri talenti.

Come svelato dal blog Quello che tutti vogliono sapere, nella puntata domenicale del 5 dicembre si parlerà anche di amore.

Amici 2021 anticipazioni puntata 5 dicembre: le sfide e le eliminazioni

La puntata del 5 dicembre di Amici 2021 sarà ricca di sfide.

Secondo le anticipazioni, infatti, gli allievi della scuola posti sotto esame saranno ben quattro. Si tratta di: Tommaso, Alex, Virginia e Carola. Il primo ad affrontare il confronto sarà Tommaso, che dovrà abbandonare la scuola. Al suo posto entrerà un rapper, Kritical, allievo di Anna Pettinelli.

Carola supererà, invece, la sua sfida e anche Alex.

La neo arrivata Virginia, giudicata tanto talentuosa da entrare senza sfida, sarà eliminata da Cosmary, non senza polemiche.

Nella puntata del 5 dicembre, però, andrà in onda anche un altro addio. Il ballerino Guido sarà sostituito dalla sua stessa professoressa: Alessandra Celentano. Il suo banco verrà occupato da Cristiano.

Amici 2021 anticipazioni puntata 5 dicembre: cosa c’è tra Sissi e Dario?

Una delle più talentuose cantanti di Amici2021, Sissi, è stata recentemente al centro di una polemica per un presunto tradimento ai danni del fidanzato.

Adesso, nella puntata del 5 dicembre di Amici 2021, secondo le anticipazioni, verranno mandati in onda alcuni video della cantante con Dario.

Il ragazzo sembrerà molto preso da lei. In puntata, Sissi si rifiuterà di rispondere alla domanda del Gioco della Verità, in cui le veniva chiesto se fosse innamorata.

LDA riceverà il Disco d’Oro e presenterà il suo nuovo singolo, come Luigi e Nicol. In studio ci saranno due ospiti: Giordana Angi e Cristian De Sica, venuto a giudicare la sfida canora dal tema “Una canzone per te”.

Non mancherà il secondo round della sfida di ballo tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano.