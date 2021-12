Meteo in Italia per oggi e i prossimi giorni, maltempo e allerta in 9 regioni: scuole chiuse in alcune zone

Cronaca Italia

Il bollettino della Protezione Civile dispone l'allerta meteo in molte regioni della penisola. Il maltempo continua a gravare sull'Italia. In alcune zone si dispone chiusura scuole.

Dicembre ha portato alla nostra penisola una nuova ondata di maltempo. Buona parte d’Italia sta facendo i conti con piogge e temporali e con il weekend non sembrerebbero poter giungere novità positive. Per l’intera giornata di oggi, la Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo in molte regioni dello stivale. In alcune zone, le istituzioni hanno disposto la chiusura delle scuole.

Maltempo in Italia: la situazione meteo per oggi e i prossimi giorni

Per la giornata di oggi, gli esperti di Centro Meteo Italiano hanno reso noto che il Friuli, il Veneto, l’Emilia Romagna, la Toscana, il Lazio, la Campania e la Sardegna saranno interessate da intensi fenomeni di maltempo.

I settori tirrenici conosceranno condizioni meteo più instabili, facendo i conti con piogge e temporali. Sulle Alpi la neve potrebbe raggiungere i 700-800 metri, mentre sull’Appennino centro-settentrionale arriverà a 1400-1600 metri. L’aria fredda colpirà oggi l’arco alpino, mentre entro la giornata di domani si concentrerà sul Mediterraneo. Buona parte delle regioni centrali saranno quindi colpite dal maltempo fra il pomeriggio e la sera di oggi.

Verso il fine settimana le temperature dovrebbero calare fino a 2-4 gradi al di sotto delle medie del periodo. La giornata di sabato dovrebbe concedere una breve tregua, ma già da domenica dovrebbe giungere un nuovo impulso di freddo.

Allerta meteo in Italia: il bollettino della Protezione Civile

Per l’intera giornata di oggi, la Protezione Civile, in accordo con le regioni interessate, ha disposto l’allerta meteo per alcune zone della penisola. Parte di Campania, Lazio e Sardegna saranno interessate dall’allerta arancione per rischio idrogeologico.

L’allerta gialla per rischio idraulico riguarderà invece parte di Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise e Sardegna. Altre zone di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Umbria saranno interessata da allerta gialla per rischio temporali.

L’allerta gialla per rischio idrogeologico riguarderà invece l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Lazio, il Molise, la Sardegna, la Toscana e l’Umbria.

Scuole chiuse a Caserta: condizioni meteo preoccupanti

A causa del maltempo previsto per la giornata di oggi, il sindaco di Caserta, Carlo Marino ha disposto la chiusura di tutte le scuole della città.

“Chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido e le scuole private” si legge nel comunicato diffuso sulla pagina Facebook del Comune di Caserta. Ricordiamo infatti come la regione Campania sia stata segnalata dalla Protezione Civile per la sua condizione di allerta arancione, che durerà per tutta la giornata. Non è al momento noto se la chiusura verrà prolungata anche per la giornata di domani. Su questo fronte si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.