Quelli che… in onda per l’ultima volta il 2 dicembre: su Rai2 il saluto al format condotto da Luca e Paolo

Il programma di Rai2 potrebbe essere arrivato ai titoli di coda con la puntata in onda oggi giovedì 2 dicembre 2021. Scopri qualcosa in più sul nuovo appuntamento con Mia Ceran, Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri.

La squadra di Quelli che… capitanata da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu potrebbe tornare in onda per l’ultima volta giovedì 2 dicembre 2021. Lo storico format di Rai2 si trova infatti ad un punto di svolta, purtroppo alquanto negativo, dopo la tribolata edizione che sta andando in onda in prima serata. Gli scarsi ascolti riscontrati nella messa in onda del lunedì avevano già spostato il format al giovedì senza però riuscire a conquistare il pubblico del canale, forse spiazzato dalla enorme mole di materiale propostogli in maniera forse troppo confusionaria.

Un dispiacere sapere dei ragionamenti della rete che vorrebbe mettere fine alla storica trasmissione che nel corso delle sue quasi 30 edizioni ha accompagnato gli italiani nel commento della giornata calcistica ed ha fatto conoscere loro alcuni nuovi volti della comicità italiana.

Quelli che… intanto va in onda giovedì 2 dicembre 2021 sempre su Rai2 con la sua settima puntata in prima serata.

Quelli che…: il format all’ultimo appuntamento?

Il late show di Quelli che… torna a trattare i temi dell’attualità con la sua consueta dose di ironia forse per l’ultima volta di sempre.

Quella che va in onda oggi giovedì 2 dicembre 2021 potrebbe infatti essere il lungo saluto ad un format distintivo della nostra televisione che da quasi 30 anni accompagni gli appassionati di calcio e non solo.

L’indiscrezione lanciata da TvBlog.it negli ultimi giorni ha lasciato infatti sbigottiti i fan della trasmissione, purtroppo ormai rimasti veramente in pochi. Stando al portale, quella che in onda questa sera potrebbe essere non solo l’ultima puntata di stagione ma ormai l’ultima di tutta la sua lunga messa in onda, voce che troverebbe conferma anche nel palinsesto del canale che per giovedì 9 dicembre 2021 colloca un film.

Il programma quest’anno non ha infatti convinto il pubblico con la sua versione della prima serata, dapprima collocata il lunedì sera e poi spostata al giovedì, nonostante la conduzione collaudata del trio Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Forse troppa carne al fuoco per il pubblico e poco tempo per affezionarsi, tra gli appuntamenti saltati per la concomitanza con la pausa della Nazionale di Calcio o quello per le ATP Finals di Tennis.

Quelli che…: il cast della trasmissione

Quello di oggi potrebbe essere l’ultima occasione di godere della folta squadra di Quelli che… quando nel corso della settima puntata tornerà il trio Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu a guidare gli interventi sgangherati di Enrico Lucci, con le sue strampalate inchieste, le imitazioni riuscitissime di Ubaldo Pantani e gli approfondimenti social di Melissa Greta Marchetto oltre ai commenti sportivi di Marco Mazzocchi e Adriano Panatta.