Soleil Sorge sbotta contro Alex Belli: “Vai a parlare a tua moglie in questo modo”, le parole al veleno

Grande Fratello

Tra Soleil Sorge e Alex Belli il feeling è innegabile. I due protagonisti del Grande Fratello Vip6 non hanno nascosto la loro vicinanza, costringendo anche Delia Duran, compagna dell’attore, a cercare più volte dei confronti con Alex Belli.

Ma neanche il disappunto di Delia Duran ha messo un freno agli scambi affettuosi tra Alex Belli e Soleil Sorge. Nelle ultime ore, però, le cose sono cambiate ed è arrivata la prima lite tra i due inquilini della Casa più spiata d’Italia.

Soleil Sorge ha sbottato contro Alex Belli. Durante lo sfogo ha svelato anche dei particolari sul loro ultimo bacio.

Soleil Sorge litiga con Alex Belli: tutto parte da un’iniziativa del Grande Fratello

Nella Casa del Grande Fratello Vip6 sono recentemente entrati dei nuovi concorrenti.

Proprio per fare in modo che i Vip di conoscano meglio, la produzione ha deciso di proporre un momento in cui ogni inquilino si potesse raccontare agli altri. Da quest’iniziativa è scoppiata una lite tra Soleil Sorge e Alex Belli. L’influencer ha accusato l’attore di protagonismo: “Mi irrita la mancanza di rispetto e le manie di protagonismo… Non lasci lo spazio a nessuno per parlare, hai una mania di protagonismo che è stancante… Il tuo monologo… Moderatore non vuol dire coprire costantemente… Amore mio se io voglio il protagonismo me lo prendo… Io sono protagonista, tu invece ne hai la mania!

”.

Alex Belli ha rilanciato le accuse al mittente, convinto che la ragazza se la sia presa proprio perché voleva essere lei ad apparire di più: “Sei sempre dalla parte della ragione… Tutte le volte devi alzarti su e andare via… Faccio il moderatore… Ti da fastidio questa cosa qua?… Io non ho le manie di protagonismo quanto ce le hai tu“.

Soleil Sorge, dopo la lite con Alex Belli, mette in campo Delia Duran

Soleil Sorge ha duramente litigato con Alex Belli nella giornata di ieri. Dopo lo scontro, l’influencer si è sfogata con Manila Nazzaro: “Ti sembra normale?… Io ho sentito fino a ora solo ed esclusivamente la voce di Alex… Manie di protagonismo, mancanza di rispetto per le persone… Lui dato che fa questo lavoro da anni, dovrebbe anche essere capace di farlo perché non si fa in questo modo la conduzione, non devo essere io a insegnarglielo“.

Soleil Sorge ha anche accusato l’attore di aver fatto show, rubando delle idee sue: “Non necessariamente importi a parlare… Non manchi di rispetto alla gente così… Idee che magari erano mie e magari se le vendono come fossero loro… Calpestare i piedi, gli spazi, i momenti o anche il rispetto delle altre persone per esaltare sé stessi, mi manda in tilt, perché è una mancanza di rispetto che io non mi permetto di fare“.

Nel suo lungo sfogo, Soleil Sorge ha nominato la moglie di Alex Belli: “Non l’ho mai sopportato… Buttarmi le sue frustrazioni addosso a me? Ma come ti permetti, ma vai a parlare a tua moglie in questo modo che io di certo non mi ci faccio parlare… I cavoli tuoi per cui sei frustrato te li prendi e te li tieni, ho sopportato anche abbastanza“.

Soleil Sorge dopo la lite con Alex Belli, svela dettagli sul loro bacio

Soleil Sorge ha litigato fortemente con Alex Belli per un’incomprensione che ha avuto luogo durante un momento promosso dal Grande Fratello. Raccontando l’accaduto a Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, Soleil Sorge ha svelato che l’ultimo bacio con l’attore è stato del tutto reale: “Durante la Turandot dovevamo fare un bacio normalissimo senza nulla, è venuto ci ha messo la lingua. Poi cosa fai in puntata?… ‘Non c’era la lingua’… Mancando di rispetto all’onestà intellettuale… Evidentemente la coda di paglia c’era per questo è andato in protezione“.

L’influencer si è ripromessa di allontanarsi da Alex Belli: “Basta con gli atteggiamenti fisici, basta con tante cose… L’hai appena detto che c’era qualcosa da parte tua… Vuoi anche rinnegare“. In serata i due, però, hanno avuto un chiarimento.