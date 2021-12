Tina Cipollari diretta contro Diego Tavani: “Per me come uomo tu vali zero”. Commento puntata 2 dicembre

Uomini e Donne

Diego Tavani ci ha riprovato con Ida Platano nella puntata del 2 dicembre di Uomini e Donne. Naturalmente, dopo gli ultimi avvenimenti e la scelta lampo, ha ricevuto una risposta negativa dalla Dama. Ma, per il Cavaliere sono arrivate anche le feroci critiche di un’opinionista.

Tina Cipollari ha attaccato duramente Diego Tavani, anche con espressioni colorite.

Tina Cipollari attacca Diego Tavani, lui ci riprova con Ida Platano

Qualcuno fermi Diego Tavani, spiegandogli che a casa non siamo proprio del tutto stupiti.

Dopo tutto quello che ha combinato il Cavaliere, tra cui la scelta meno duratura delle storia di Uomini e Donne, lui ancora ci prova a prenderci in giro. Infatti, Diego Tavani si è presentato in studio e ha recitato la scena di quello che vorrebbe recuperare con Ida Platano, convinto che potremmo anche credergli: “Parlandoti col cuore… Tu hai riacceso in me delle cose che io non credevo più potesse capitarmi… Sei entrata come una valanga dentro… Sono caduto nella realtà… Non ero pronto, forse non sono pronto per starti vicino… Vorrei che tu provassi a riguardarmi come mi guardavi in quel periodo“.

La Dama non ha accettato le scuse del Cavaliere, come previsto, ma Tina Cipollari ha fatto di più, attaccando fortemente Diego Tavani: “Tu che parli di rispetto Diego mi dispiace è fuori luogo… Vera la reazione che tu hai avuto… Sgradevole, brutta da vedere… Non sapevi cosa dire, come giustificare questo tuo atteggiamento… Anche in questo momento non sei leale, non sei sincero… Agli occhi di milioni di telespettatori non sei più credibile“.

L’opinionista si è lasciata andare anche a delle espressioni colorite: “Hai giocato, sei stato un buffone, è inutile che tutti i giorni ti siedi su quella seggiola… Baggianate… Dici una cosa, subito dopo ne dici un’altra… Per me come uomo tu vali zero… A Roma dicono hai la faccia come una parte del corpo”.

Forse stavolta il Cavaliere avrà capito che non gli crede nessuno?

Tina Cipollari si scontra con Diego Tavani e stuzzica Nicola

Tina Cipollari ha animato la puntata del due dicembre di Uomini e Donne, cantandone quattro a Diego Tavani. Ma, anche in seguito, l’opinionista ha fatto divertire tutti con le solite frecciatine a Gemma Galgani e provando a ribadire che non ci sono uomini per lei in studio: “Tutti uomini giovani, non c’è nessuno per te“.

Ma il top si è raggiunto con il suo commento a Nicola: “Si può sapere l’età di Nicola al di là delle tinte?“. Maria De Filippi, però, si è vendicata facendola ballare proprio con il Cavaliere: “Facci sognare“.