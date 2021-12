Tonya: la trama ed il cast del film in onda per la prima volta assoluta su Rai3 giovedì 2 dicembre 2021

TV e Spettacolo

Il pubblico italiano può godersi per la prima volta in chiaro le grandi interpretazioni di Margot Robbie e Allison Janney. Scopri la trama ed il cast del film Tonya.

Arriva su Rai3 per la prima volta sugli schermi italiani il film che racconta la storia di una vita di una delle figure più controverso dello sport statunitense. Il film, proposto questa sera giovedì 2 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:20 in onda sul canale della televisione pubblica, racconta la storia vera di Tonya Harding, pattinatrice artistica su ghiaccio, che nel 1994 salì alla ribalta della cronaca non solo per le sue gesta sportive ma anche per il contorto coinvolgimento nell’aggressione alla collega Nancy Kerrigan che venne gambizzata poiché sua accreditata rivale.

La trama completa ed il cast del film biografico Tonya, narrato sia con stralci di interviste ai veri protagonisti della vicenda che con una ricostruzione filmica dei fatti che vede Margot Robbie ad interpretare la pattinatrice.

Tonya: il cast e le curiosità del film in onda su Rai3

Tonya (dal titolo in lingua originale di I, Tonya) è un film del 2017 diretto dal regista australiano Craig Gillespie e scritta da Steven Rogers.

La protagonista del film, incentrato sulla controversa vita della pattinatrice su ghiaccio Tonya Harding, è interpretata dall’attrice Margot Robbie, diva hollywoodiana tra le migliori della sua generazione nota al grande pubblico per il ruolo della cattivona Harley Quinn nell’universo filmico della DC Comics.

Al suo fianco compaiono gli attori Sebastian Stan, conosciuto interprete facente parte del cast della serie di Gossip Girl e volto noto della Marvel Cinematic Universe nei panni del soldato d’inverno Bucky Barnes, oltre alla conosciuta Allison Janney, attrice statunitense che proprio per questa pellicola ha vinto il premio Oscar come miglior attrice non protagonista.

Tonya: la trama della pellicola

Tonya Harding è una pattinatrice di successo capace di eseguire le figure più difficili della sua disciplina che purtroppo è divenuta nota non solo per le sue gesta sul ghiaccio ma anche per la controversa vicenda che l’ha vista coinvolta dell’aggressione alla sua rivale Nancy Kerrigan.

La storia della vita della pattinatrice viene ripercorsa da quando a 4 inizia a scoprire il mondo del pattinaggio sul ghiaccio fino ai suoi 44 anni. La grande ascesa e la sua fragorosa caduta sono narrate con contributi di repertorio e grazie alla interpretazioni da applausi degli attori chiamati in causa.

Guarda il trailer: