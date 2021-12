Uomini e Donne anticipazioni 2 dicembre: torna protagonista del dating show il trono classico, a chi toccherà?

Uomini e Donne

Il trono classico è già stato protagonista della puntata del primo dicembre di Uomini e Donne. Roberta Ilaria Giusti ha raccontato al pubblico la sua riappacificazione con Samuele Carniani e ha provato a far ragionare anche Luca Salatino. Il corteggiatore romano, alla fine, si è sciolto in un pianto e si è scusato con la tronista. Pace fatta!

Anche Andrea Nicole Conte è stata in parte protagonista dello scorso episodio del dating show, perché è stata letta in puntata una lettera per lei di Ciprian Aftim.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne nella puntata del 2 dicembre, potrebbe essere nuovamente protagonista il trono classico.

Stavolta toccherà al nuovo tronista Matteo Ranieri?

Uomini e Donne anticipazioni 2 dicembre: le prime conoscenze di Matteo Ranieri?

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 2 dicembre, potrebbe continuare il racconto delle conoscenze amorose di Andrea Nicole Conte. Dopo la toccante lettera che le ha dedicato Ciprian Aftim, in puntata si potrebbe parlare del suo rapporto con Alessandro Verdolini. Il corteggiatore sarà deluso dalla vicinanza tra la tronista e il suo rivale?

Anche Matteo Ranieri potrebbe tornare a centro dello studio per raccontare le sue prime uscite. Nella scorsa puntata il tronista aveva subito deciso per delle eliminazioni.

Uomini e Donne anticipazioni 2 dicembre: discussioni tra Ida Platano e Diego Tavani

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 2 dicembre, Ida Platano e Diego Tavani racconteranno gli sviluppi della loro storia. Dopo la veloce scelta e la lite dopo pochi minuti, tra i due protagonisti del parterre del dating show è andato tutto male.

Ida Platano ha deciso di chiudere con Diego Tavani, non fidandosi più delle sue affermazioni.

Nella puntata del 2 dicembre, sembra che Diego Tavani proverà ancora a chiedere un chiarimento, ma Ida Platano chiuderà definitivamente i loro rapporti. Stavolta sarà la fine definitiva per i due ex innamorati?