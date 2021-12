Beppe Convertini su Rai1 con Evoluzione Terra: un successo in tv. La video-intervista in esclusiva

TV e Spettacolo

Beppe Convertini è in onda su Rai1 con Evoluzione Terra, un grande successo in tv. The Social Post ha condotto con lui una video-intervista in esclusiva, parlando della sua esperienza.

Da domenica 28 novembre alle ore 10:25 va in onda su Rai1 Evoluzione Terra, lo sviluppo televisivo di un progetto che dal 2020 sostiene concretamente le realtà agricole. Il programma è un grande viaggio attraverso la penisola guidato da Beppe Convertini che, a bordo di un trattore New Holland, contribuisce a far conoscere al grande pubblico l’agricoltura innovativa e tecnologica valorizzando il rispetto dell’ambiente. Nel 2021 parlare di ecologia e eco-sostenibilità è una grande sfida, soprattutto se fatto su una rete importante come Rai1.

Una grande missione non può che avere una grande squadra dietro le quinte: il programma è un progetto di CNH Industrial in collaborazione con 4Elements.

Prodotto da Showlab e a cura di Maurizio Monti, Evoluzione Terra è scritto da Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli con la collaborazione di Sacha Lunatici. La regia è firmata da Roberto Pinnelli.

Beppe Convertini tra Evoluzione Terra e Linea Verde

Beppe Convertini è inarrestabile. Se Evoluzione Terra è solo la novità degli impegni in agenda, Linea Verde da ormai 3 anni è la conferma del successo di uno dei programmi di punta Rai1.

Puntata dopo puntata il format assume sempre più l’identità di Beppe Convertini. Energico, sportivo e con la valigia “sempre aperta e mai chiusa” impegnato a raccontare le bellezze e le eccellenze del nostro Paese tra cibo, cultura, tradizioni e innovazione. Un conduttore gentile, rispettoso e consapevole del pubblico che lo segue, e che ha ormai con un lui “appuntamento fisso” ogni domenica mattina. Proprio nella scorsa puntata Linea Verde ha raggiunto ascolti record: oltre tre milioni e mezzo di spettatori e il 23% di share.

Evoluzione Terra e Linea Verde, le anticipazioni

Domenica 5 dicembre alle ore 10:25 su Rai1 andrà in onda il secondo appuntamento di Evoluzione Terra. In vista della prossima puntata, forniamo qualche anticipazione. Il trattore di Beppe Convertini arriverà a conoscere 3 sorelle che hanno deciso di portare avanti l’azienda di famiglia raccontando le difficoltà e i pregiudizi da superare per far capire che il mondo dell’agricoltura non è solo al maschile. Alle 12:25 invece il conduttore arriverà in Toscana per raccontare ai telespettatori di Linea Verde questa magica Terra ricca di eccellenze gastronomiche e tradizioni.

Entrambi i programmi sono visibili anche in streaming e on demand su Rai Play.