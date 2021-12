Big & Bang Hits 21/22, arriva la raccolta delle hit musicali più amate di ieri e di oggi: i brani contenuti

TV e Spettacolo

Per gli amanti della musica la pausa per le feste natalizie può essere una buona occasione per conoscere nuovi brani o ascoltare le canzoni del cuore. Un cd o meglio ancora una collezione di dischi può essere una perfetta idea regalo per queste persone e nei prossimi giorni sarà possibile comprare un’interessantissima e ricca compilation che unirà i classici intramontabili ai ritmi più freschi e attuali.

Big & Bang Hits 21/22: una collezione di brani imperdibile

Per chi ancora non ha deciso quali regali acquistare per i propri cari potrebbe trovare un’interessante soluzione nei negozi di cd a partire dai prossimi giorni.

RTL 102.5 ha annunciato l’uscita di Big & Bang Hits 21/22, una compilation composta da ben 3 cd, che conterà in totale 65 tracce. Il primo riguarderà le hit che ci hanno fatti ballare in questo inverno. Il secondo sarà una raccolta di musica house. Il terzo infine sarà un’operazione nostalgia in formato cd, con brani tratti dai grandi successi degli anni ’70 e ’80.

La compilation sarà preordinabile dal 3 al 9 dicembre, mentre dal 10 dicembre sarà possibile acquistarla ovunque.

I cd sono prodotti e distribuiti dall’etichetta Warner Music Italy.

Big & Bang Hits 21/22: le tracce dei tre album

All’interno del primo dei tre cd saranno contenuti ben 23 brani. Si inizia con Siamo qui di Vasco Rossi e si procede con Shivers, My Universe, Kumite, Cambia un uomo, di Ed Sheeran, Coldplay x BTS, Salmo e Marco Mengoni.

Fra gli altri brani dell’inverno 2021/2022 troviamo ancora Mammamia dei Maneskin, Sono un fan di J-Ax e ancora molti molti altri. Il secondo cd guarderà ancora di più ai successi internazionali. In questo caso saranno 22 i brani totali e spazieranno da artisti come Farruko a Meduza, tornando poi in Italia con Marracash e Salmo.

In vista del conto alla rovescia della notte di Capodanno, il terzo cd si apre con The Final Countdown, degli Europe e prosegue poi con Video Killed The Radio Star, Easy Lady e molte altre melodie, per un totale di 8 classici della storia musicale italiana e estera.