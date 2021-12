Camilla Ricciardi, storia di una sognatrice che da anni lotta contro la fibrosi cistica. La video-intervista

La lente di TSP

Camilla Ricciardi ha parlato di sè in una video-intervista rilasciata a The Social Post. L' attrice ha da poco pubblicato un libro dove racconta la sua esperienza con la fibrosi cistica

Camilla Ricciardi è una giovane attrice originaria di Genova. Il suo non è volto sconosciuto al pubblico televisivo, in quanto, nel 2017, aveva partecipato al docu-reality firmato Rai2 Il Collegio. Non solo, fin da giovanissima debutta nel mondo della recitazione partecipando a diverse pellicole cinematografiche come: Dreams, il calore dei sogni (2018), Bullying: giovani ragazzi (2019).

Camilla Ricciardi la sognatrice

Classe 2003, Camilla Ricciardi è genovese doc e fin da bambina si è dimostrata molto attiva e piena di interessi, balla, canta, recita, tira di scherma, pratica lo sci.

Già ai tempi della sua presentazione al Docu-relity Il Collegio si era definita una ragazza piena di interessi e con uno sguardo attento sul mondo; Camilla è infatti affascinata dal mondo del giornalismo, degli studi internazionali e della diplomazia, e proprio coltivando questa passione ha deciso di dedicarsi a questo ramo di studi universitari.

Non solo la scrittura e il giornalismo, anche la recitazione e il teatro, a 8 anni Camillla debutta nella lirica recitando ne La Bohème, nella parte della protagonista bambina dell’opera.

Fin da giovanissima coltiva lo studio per la recitazione soprattutto cinematografica.

La convivenza con la fibrosi cistica

Camilla Ricciardi convive con la fibrosi cistica, malattia genetica grave che colpisce l’apparato respiratorio e digerente. Come lei stessa ha raccontato a The Social Post, questo non è stato un ostacolo: “Non è la malattia a controllare me, sono a controllare lei“.

Oggi è una studentessa universitaria ma continua a coltivare le sue passioni, come ha sempre fatto, è anche una scrittrice, avendo lei pubblicato il suo primo libro nel quale racconta la sua esperienza con la fibrosi cistica nuda e cruda.

Camilla si racconta a The Social Post

In occasione del lancio del suo libro, Camilla Ricciardi si è raccontata a The Social Post in una video-intervista. Intitolato Δf508, la giovane attrice genovese descrive il suo personale percorso e la sua lotta contro la fibrosi cistica. Non solo, Camilla ha parlato di sè stessa e dei suoi sogni sul futuro arricchito ulteriormente di sogni che spera di realizzare.

Guarda il video: