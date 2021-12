Davide Giri, ucciso in strada a New York. Era dottorando italiano alla Columbia University

Uno studente italiano è morto a New York dopo essere stato aggredito in strada. Lo studente era un dottorando originario di Torino, si chiamava Davide Giri e stava completando il suo percorso di studi presso l’università Columbia.

Al momento sono in corso gli accertamenti da paerte della polizia, secondo le prime informazioni lo studente sarebbe stato aggredito in strada.

Davide Giri, questo il nome del dottorando morto a New York, sarebbe stato vittima di un agguato in strada.

Secondo quanto si apprende, il giovane sarebbe stato aggredito intorno alle 23 di giovedì sera (ora locale= mentre stava facendo jogging fuori dal Morningside Park, riporta il New York Post. L’aggressore avrebbe colpito Giri allo stomaco e poi sarebbe fuggito, successivamente un’altra persona sarebbe stata aggredita con un coltello mentre si trovava sulla 123esima West.

L’aggressione, rifersce sempre il New York Post citando una fonte della polizia, sarebbe durata circa 15 minuti. Davide Giri è stato immediatamente soccorso e trasportato dai paramedici presso il Mount Sinai-Saint Luke’s Hospital dove purtroppo è stato dichiarato il decesso.

La seconda vittima dell’aggressione invece era un turista 27enne e sarebbe in condizioni stabili; una terza vittima sarebbe rimasta illesa e avrebbe aiutato la polizia ad individuare l’uomo. Secondo quanto riferito dalla polizia, entrambe le aggressioni sarebbero state “Unprovoked” letteralmente non provocate.

Un testimone avrebbe raccontato che l’aggressore si sarebbe avvicinato al ragazzo alle spalle, dopo l’aggressione sarebbe fuggito.

Il sospettato arrestato per la morte di Davide Giri si chiamerebbe Vincent Pinkney, è stato individuato all’interno del parco, al momento non sarebbero ancora state formulate le accuse.

Il ragazzo, un 25enne, farebbe parte di una gang e avrebbe alle spalle dei precedenti penali per rapina e aggressione a partire dal 2012. Nel 2015 era stato arrestato e condannto a 4 anni di reclusione (scontati 3).

Davide Giri aveva 30 anni e stava completando il suo dottorato presso la School of Engeneering and Applied Science della Columbia University.

Aveva precedentemente studiato presso il Politecnico di Torino; Davide Giri era originario di Alba, dove era conosciuto anche per aver preso parte a diverse iniziative di volontariato.

A svelare che si trattasse dello studente italiano è stato il direttore della Columbia, Lee Bollinger, che ha ricordato lo studente in una mail inviata alla comunità accademica, riferisce Il Corriere: “Vi scrivo con grande dolore: il dottorando Davide Giri è stato ucciso durante un violento attacco avvenuto giovedì notte”. In un tweet pubblicato dalla Columbia University si legge: Siamo davvero addolorati nel condividere la notizia che Davide Giri, (…) è stato ucciso questa notte in un violento attacco vicino al campus.

Al momento è in corso un’indagine della polizia, continueremo a condividere agiornamenti compreso come affronteremo questa vicenda come una comunità”.

We are deeply saddened to share that Davide Giri, a @CUSEAS graduate student, was killed in a violent attack near campus last night. A criminal investigation is ongoing. We will continue to share updates, including about gathering together as a community, as soon as we are able. pic.twitter.com/einyHRQ3Hj

— Columbia University (@Columbia) December 3, 2021