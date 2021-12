Fidanzata di Marcello Messina, svelata la nuova fiamma dell’ex Cavaliere, che ha abbandonato Uomini e Donne

Uomini e Donne

Marcello Messina è uno dei più noti Cavaliere dell’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne. Marcello Messina si è reso protagonista soprattutto grazie alla sua conoscenza con Ida Platano. Tra i due è nata una vicinanza molto stretta, che è andata anche sul lato fisico.

La storia si è comunque conclusa velocemente, soprattutto per volere del Cavaliere. Marcello Messina, infatti, non riusciva a lasciarsi andare con la Dama e a provare qualcosa di più. In seguito il Cavaliere ha provato a conoscere un’altra Dama, ma, anche in questo caso, Marcello Messina non è riuscito a lasciarci andare.

Il Cavaliere ha, in seguito, deciso di lasciare il dating show per una conoscenza trovata fuori dal programma televisivo.

L’identità della fidanzata di Marcello Messina, adesso, è stata svelata.

Fidanzata di Marcello Messina: il Cavaliere svela dei dettagli sulla sua identità

Marcello Messina ha trovato una conoscenza fuori da Uomini e Donne, ma fino a oggi l’identità della sua nuova fiamma non era nota. Adesso, invece, secondo quanto riportato da Gossip e Tv, qualche nuovo dettaglio della sua nuova fidanzata è venuto fuori.

Il Cavaliere ha rilasciato un’intervista al Magazine ufficiale di Uomini e Donne, in cui ha parlato anche della donna che gli ha fatto lasciare il dating show. La fidanzata di Marcello Messina si chiama Viviana ed è castana con occhi scuri.

Nel magazine è possibile vederla anche in foto.

Fidanzata di Marcello Messina: oculista di Torino

Marcello Messina ha raccontato dei dettagli sulla sua nuova fidanzata. La donna vive a Torino, ma è salentina. Di professione, Viviana fa l’oculista. Marcello Messina e la fidanzata condividono molto tempo insieme e la loro conoscenza sembrerebbe andare bene.

Il Cavaliere ha chiarito che ancora non si tratta di amore, ma che apprezza molto l’eleganza e la simpatia di Viviana.

A Marcello Messina manca comunque tutto lo staff di Uomini e Donne.