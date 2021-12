Le Iene, anticipazioni dell’appuntamento in onda venerdì 3 dicembre: scherzo a Giuseppe Giacobazzi di Zelig

Programmi TV

Va in onda oggi venerdì 3 dicembre 2021 il secondo appuntamento settimanale con la trasmissione di Italia1. Le Iene tornano in onda alle ore 21:20 circa con la conduzione del trio tutto al femminile composto da Veronica Ruggeri, Nina Palmieri ed anche Roberta Rei. Il nuovo appuntamento porterà in onda alcuni interessanti servizi come il nuovo scherzo della trasmissione all’apprezzato comico di Zelig Giuseppe Giacobazzi, un intenso reportage direttamente realizzato in Libano ed anche un curioso esperimenti tra le fila di vari influencer nostrani. Ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata e cosa vedremo a Le Iene.

La nuova puntata de Le Iene: l’appuntamento di venerdì 3 dicembre

Il secondo appuntamento settimanale con il programma ideato da Davide Parenti va in scena venerdì 3 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:20 circa quando al centro dello studio a lanciare i servizi dallo storico bancone della trasmissione ci sarà il trio tutto al femminile composto dalle amate Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei.

Una nuova occasione per il pubblico di gustarsi alcuni nuovi irriverenti servizi de Le Iene, nella 25esima edizione della trasmissione che sta proponendo una ricca offerta autunnale sul canale Mediaset di Italia1.

Le anticipazioni della nuova puntata

La puntata in onda venerdì 3 dicembre 2021 proporrà al pubblico molti nuovi servizi come anticipato dal sito della trasmissione. Stando alle loro anticipazioni ufficiali, ci sarà un interessante contributo realizzato da Stefano Corti che mostrerà un esperimento fatto con svariati influencer nostrani per capire fino a quanto si possano spingere pur di guadagnare, anche andando contro la loro etica.

La iena Gaetano Pecoraro continuerà il suo viaggio tra le eccellenze ospedaliere italiane presentando altri presidi all’avanguardia. A questo si aggiunge anche un servizio girato in Libano, preda da anni di una enorme crisi economica, per documentare l’utilizzo delle criptovalute.

Infine un divertente scherzo realizzato dal comico e conduttore Gabri Gabri al collega e cabarettista di Zelig Andrea Sasdelli, più noto con il suo nome d’arte di Giuseppe Giacobazzi.