Red Ronnie vittima di un grave incidente stradale: il racconto dello schianto e le immagini

Cronaca Italia

Sono stati momenti di grande paura per Red Ronnie. Il noto giornalista e critico musicale ha avuto un incidente mentre si trovava sulla Roma-Teramo. Dopo essere stato trasportato in ospedale, è stato ricoverato e sottoposto a esami diagnostici. Nelle ultime ore, ha aggiornato personalmente i fan con un post sui suoi profili social, mostrando le immagini dello schianto.

Incidente per Red Ronnie: cos’è successo

Gabriele Ansaloni, in arte Red Ronnie, è stato vittima di un incidente stradale avvenuto all’altezza del casello dell’Aquila Ovest, sulla Roma-Teramo.

Qui, spiega TgCom24, è stato immediatamente raggiunto da un’ambulanza del 118, che si è occupata di trasportarlo in ospedale. Stando alle prime ricostruzioni della vicenda, pare che la sua automobile si sia schiantata contro un guard rail, mentre transitava in direzione Teramo. La polizia locale è intervenuta per cercare di ricostruire l’esatta dinamica.

In via precauzionale, i medici hanno deciso di ricoverare Red Ronnie. Il giornalista è stato sottoposto a degli esami diagnostici. Appena la notizia del suo incidente si è diffusa, in molti, fra amici e fan hanno cercato di contattarlo preoccupati.

Lui stesso ha quindi deciso di rompere il silenzio su quanto accaduto attraverso le sue pagine social.

Red Ronnie dopo l’incidente: il racconto e le immagini pubblicate sui social

Nel pomeriggio di ieri, Red Ronnie ha voluto condividere sul suo profilo Facebook un lungo post per annunciare la pubblicazione di un video sul suo canale YouTube. Tema di entrambi i contenuti è stato l’incidente che l’ha visto coinvolto. “Le immagini del mio incidente per capire che tutto è un attimo e inizia nuova vita” ha esordito il giornalista, raccontando poi quanto avvenuto.

“Quando mi sono distratto un attimo per vedere sul navigatore quanto mancava all’uscita di Giulianova e ho rialzato lo sguardo, mi sono trovato di fronte un cambio di carreggiata che non avevo visto segnalato ed era troppo tardi” ha spiegato. “Rumore, tutto che si accartocciava, abitacolo sfondato, poi il silenzio” ha continuato riassumendo l’incidente. “Immediatamente è arrivata una persona che viaggiava dietro di me. Mi ha chiesto come mi chiamavo. Ha cercato di farmi parlare” ha quindi raccontato.

“Faticosamente sono uscito dall’abitacolo.

Il sangue sulle mani e giù dal naso. La radio che continuava a mandare le voci dello Zoo di 105.

Tutto in un attimo. La mia vita era cambiata” ha commentato ricordando quegli attimi. Red ha ammesso di non aver capito subito dove fosse. “Ero consapevole che non avrei proseguito il mio viaggio, che la mia macchina non esisteva più” ha rivelato, ricostruendo poi l’incontro con i soccorsi e parlando infine delle telefonate ricevute da parte di chi preoccupato ha cercato di avere sue notizie. “Per la prima volta– ha ammesso- mi rendo conto che non ho mai avuto paura ma che ho rischiato davvero di andare nell’altra dimensione, anche se non mi sono fatto praticamente nulla.

Bastavano solo 5 centimetri in più del vetro del parabrezza e… puff”.

Nel video condiviso su YouTube, Ronnie ha anche incluso il filmato girato da lui stesso, a pochi istanti dal suo incidente. Nelle immagini si vede la sua macchina, schiantata contro il guard rail, con l’airbag aperto nell’abitacolo.

L’automobile di Red Ronnie dopo lo schianto – Fonte: video YouTube Red Ronnie