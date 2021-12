Uomini e Donne anticipazioni 3 dicembre: Gemma Galgani, fuori dallo studio, fa delle nuove conquiste

Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, della puntata del 3 dicembre, Gemma Galgani comincerà una nuova conoscenza, anche in modalità video. In studio anche una gradita ospite.

Gemma Galgani è protagonista assoluta del parterre di Uomini e Donne da anni. La Dama torinese, infatti, è presenza fissa del dating show da numerosi anni e ha appassionato il pubblico con le sue storie sentimentali. La sua conquista più famosa è sicuramente Giorgio Manetti, detto il Gabbiano, che ha fatto letteralmente perdere la testa alla Dama torinese. Le storie amorose di Gemma Galgani non si sono, però, concluse nel modo in cui lei sperava e la Dama torinese è ancora parte del parterre di Uomini e Donne, alla ricerca dell’amore.

Nelle ultime puntate, però, Gemma Galgani non si è presentata in studio ed è apparsa solo in collegamento video da casa.

La Dama torinese, infatti, ha contratto il Covid-19.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 3 dicembre, ci saranno comunque delle grosse novità per la Dama torinese, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 3 dicembre: nuovo Cavaliere per Gemma Galgani

Anche in collegamento video da casa, Gemma Galgani riesce a portare avanti le sue conquiste nel dating show di Canale 5.

Infatti, a Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 3 dicembre, la Dama torinese farà una nuova conoscenza.

Un Cavaliere deciderà di conoscere Gemma Galgani e i primi contatti avverranno in modalità digitale, vista la presente condizione di isolamento della Dama torinese. Gemma Galgani, infatti, sarà ancora impossibilitata a partecipare al dating show per la positività al Covid-19.

Il Cavaliere, però, sembrerà coinvolgere abbastanza la Dama torinese.

Uomini e Donne anticipazioni 3 dicembre: ospite in studio Giulia De Lellis

Nella puntata del 3 dicembre di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, i telespettatori ritroveranno una gradita vecchia conoscenza.

Si tratta di Giulia De Lellis, la corteggiatrice più famosa della storia del dating show di Canale 5. La sua storia con Andrea Damante è rimasta nel cuore degli appassionati di Uomini e Donne, malgrado la fine burrascosa.

Giulia De Lellis sarà presente in puntata e commenterà le vicende dei protagonisti del parterre. L’invito è collegato anche all’uscita del libro di Raffaella Mennoia.