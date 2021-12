Valeria Fabrizi ricorda il marito scomparso: “Ti ringrazio per l’amore”, il post affettuoso dell’attrice

Programmi TV

Valeria Fabrizi è una delle protagoniste indiscusse del cast di Ballando con le Stelle, edizione 2021. L’attrice, molto nota al grande pubblico anche per la sua interpretazione di suor Costanza in Che Dio ci aiuti, sta dando prova di grande forza e capacità. Infatti, malgrado i suoi 85 anni, Valeria Fabrizi mette in scena delle prove di danza d’eccellenza.

Valeria Fabrizi utilizza il suo canale Instagram per raccontare la sua avventura nel dance show, ma anche le sue emozioni. Recentemente l’attrice ha voluto condividere con i suoi followers un ricordo d’amore.

Valeria Fabrizi ha ricordato il marito, Giovanni Tata Giacobetti, scomparso da 33 anni.

La dedica romantica di Valeria Fabrizi al marito

Valeria Fabrizi è una delle più amate concorrenti di Ballando con le Stelle. L’attrice, nel dance show, si esibisce in coppia con il maestro di danza Giordano Filippi.

Nella vita privata, Valeria Fabrizi è stata a lungo sposata con un componente del Quartetto Cetra, Giovanni Tata Giacobetti, scomparso da oltre trent’anni.

Valeria Fabrizi ha voluto recentemente ricordare il marito con una dolce dedicata condivisa sul suo account Instagram.

L’attrice ha espresso il conforto che ancora riceve dal suo amore: “Amore mio, sono 33 gli anni trascorsi senza Te, ma ti ringrazio per l’amore che da lassù mi conforta, TUA“.

Valeria Fabrizi: le dichiarazioni sul marito

Valeria Fabrizi è pronta a delle nuove sfide di ballo sul palco di Ballando con le Stelle.

L’attrice condivide spesso sul suo profilo Instagram dei video e dei post che raccontando la sua esperienza nel programma.

Di recente, però, l’attrice ha ricordato il marito con un post. Come riportato da Today, Valeria Fabrizi ha anche raccontato, in una puntata del dance show, qualcosa di più sul suo rapporto amoroso del passato: “Io sono stata fortunata, ho avuto due amori importanti e il più grande è stato mio marito.

Quando se n’è andato ho sentito un vuoto, non subito, il vuoto rimane dopo nel tempo e tu devi sopportare questo dolore un pizzico alla volta“.