X Factor 2021, sarà una finale esplosiva: Maneskin superospiti al fianco dei Coldplay

X Factor 2021 si prepara al suo gran finale che andrà in onda giovedì 9 dicembre 2021 in esclusiva su Sky. Sarà un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e di questo talent in particolare che finalmente vedranno concludersi questa 15esima edizione con il nome del vincitore della gara. La finale sarà anche l’occasione di godere di uno spettacolo unico che si impreziosirà con la presenza di due ospiti musicali unici ed amatissimi.

Ai già annunciati Coldplay si aggiungono infatti i Maneskin, per quello che sarà un grande ritorno sul palco della trasmissione che li ha lanciati al nel panorama musicale italiano.

I quattro giudici Mika, Emma Marrone, Hell Raton e Manuel Agnelli, proprio lui che li aveva portati in finale senza riuscire farli trionfare, potranno godersi tanto quanto il pubblico da casa l’esibizione esplosiva della band rivelazione dell’anno.

X Factor 2021: i Maneskin tornano a casa da superstar

Giovedì 9 dicembre 2021 a X Factor 2021 in occasione dell’appuntamento finale andrà in scena un succoso ritorno che non farà scontento nessuno.

Come già accaduto a Marco Mengoni e ad altri volti noti della trasmissione, tornerà in studio da assoluta protagonista la band più in voga del momento.

I Maneskin saranno gli ospiti della finale insieme alla band britannica dei Coldplay, per un ritorno in grande stile che in pochi si aspettavano. Era il 2017 quando la scalata del gruppo rock romano è iniziata proprio negli studi della trasmissione pay per view e questi quattro ragazzi ne hanno fatta di strada. Chiusa l’esperienza nel talent show con un poco soddisfacente secondo posto, Damiano & Co. sono partiti alla conquista dell’Italia prima, dell’Europa poi e del mondo intero alla fine.

Il loro rock’n’roll travolgente ha conquistato veramente tutti issandosi a vette elevate dove nessuna altra band italiana è mai arrivata, facendo segnare oltre 3,7 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e ben i oltre 38 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Un successo senza fine che vedrà chiudere il primo cerchio della loro carriera proprio lì dove tutto è iniziato.

X Factor 2021: quando va in onda la finale e dove vederla

La grande finalissima di X Factor 2021 si terrà giovedì 9 dicembre 2021 a partire dalle ore 21.15 ovviamente su Sky Uno, sul canale 108 del decoder della tv a pagamento o sul canale 455 del digitale terrestre.

La trasmissione sarà anche disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW.