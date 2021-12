Carolyn Smith contro Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle: “Non criticare quello che dico io”

Programmi TV

A Ballando con le stelle la rumba messa in pista da Andrea Iannone e Lucrezia Lando ha diviso le opinioni in giuria. Carolyn Smith ha apprezzato l’esibizione, definendola addirittura “geniale“. Aggettivo però giudicato eccessivo da Selvaggia Lucarelli, rimasta poco impressionata dalla performance. Dalle loro idee contrastanti è scaturito un duro scontro, con la Smith visibilmente adirata.

Carolyn Smith contro Selvaggia Lucarelli: lite per la rumba di Andrea Iannone

Ballando con le stelle torna in prima serata su Rai1 con una nuova puntata all’insegna delle esibizioni e delle emozioni.

Ma basta poco per scatenare una polemica in giuria, che ha visto coinvolte in particolare Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. A scatenare la tensione è stata la performance messa in pista da Andrea Iannone e Lucrezia Lando: una rumba che ha fatto parlare di sé e che ha diviso le opinioni in giuria.

Carolyn Smith, interpellata nel giudizio da Milly Carlucci, ha esposto un parere positivo sulla performance della coppia: “Sinceramente mi è piaciuto tantissimo, geniale“. Tuttavia Selvaggia Lucarelli non è dello stesso parere e, prendendo parola, confessa: “Io non sono un tecnico, ma se quello che abbiamo visto è geniale, credo che bisogna ridiscutere l’aggettivo ‘geniale’“.

Carolyn Smith attacca Selvaggia Lucarelli: “Questa è la mia opinione“

La risposta al veleno di Selvaggia Lucarelli ha scatenato la furiosa reazione di Carolyn Smith, che ha sbottato contro la sua compagna in giuria: “Ognuno ha il suo modo di pensare ed esprimere la sua. Non criticare quello che dico io, perché questa è la mia opinione, da tecnico di più di 56 anni di ballo“.

In seguito alla sua furiosa reazione, Selvaggia ha invitato Carolyn a moderare i toni: “Stiamo calmi, ora non è che dobbiamo litigare”.

Ma Carolyn è convinta:“Io tengo la mia opinione, tu tieni la tua e non vai contro la mia“.

La ballerina cerca poi di smorzare le tensioni spiegando alla Lucarelli: “Io sono sempre quella che sta in mezzo e non dice mai niente. Non voglio contraddire gli altri, ma penso che sia geniale perché so cosa significa fare quella coreografia: è il mio mestiere“. La posizione della giornalista, tuttavia, resta discordante: “Io invece penso che non sia geniale“. A interrompere lo scambio tra le due giurate ci ha pensato Andrea Iannone, che ha “perdonato” il giudizio della Lucarelli e l’ha invitata a cena, con grande senso di ironia.