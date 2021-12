Soleil Sorge crolla in lacrime ascoltando il video-messaggio dei nonni: emozione al Grande Fratello Vip

Grande Fratello

Soleil Sorge crolla in lacrime di fronte a un video-messaggio da parte dei nonni. La concorrente non trattiene l'emozione di fronte alle sue radici e ai momenti d'infanzia vissuti assieme a loro.

Soleil Sorge crolla in lacrime al Grande Fratello Vip di fronte a due delle componenti fondamentali della sua vita: i nonni. Un video-messaggio carico di emozione quello ricevuto dalla concorrente, che non si trattiene ascoltando le loro parole. Nella puntata di questa sera si è lasciata travolgere dall’emozione, che per pochi istanti ha lasciato spazio alle polemiche e al chiacchieratissimo rapporto con Alex Belli.

Soleil Sorge in lacrime: il video-messaggio da parte dei nonni

Al Grande Fratello Vip Soleil Sorge ha ricevuto un video-messaggio davvero emozionante da parte dei nonni, due delle persone più importanti della sua vita e con le quali ha condiviso buona parte della sua infanzia.

Convocata in separata sede, la ragazza parla a tu per tu con Alfonso Signorini del rapporto speciale che la lega ai nonni, quando era assieme a loro nella loro casa in Abruzzo: “I ricordi sono tantissimi, ma forse è proprio quello che mi porto dentro che mi ricordo di più. In ogni istante di vita, mi hanno dato degli insegnamenti che solo i nonni possono dare. Là in Abruzzo sono ancora più forti“.

La concorrente crolla in lacrime di fronte all’inaspettato video-messaggio dei nonni: “Ciao Sole. Sicuramente sarai sorpresa, non te l’aspettavi eh? Ricordo quando riempivi la casa con i tuoi amici, tu con loro eri sempre disponibile e allegra. Ti guardiamo sempre e vogliamo dirti che siamo fieri di te: non perdere mai la tua determinazione, il tuo spirito di guerriera gentile“. Dopo le parole della nonna interviene il nonno, che canta alla nipote una breve filastrocca d’infanzia, di fronte alla quale Soleil crolla nuovamente.

Soleil Sorge e la canzone del nonno: “È il mio punto debole nella vita“

Al termine del video-messaggio Soleil rivela: “Questa canzone è il mio punto debole nella vita.

Una canzone che quando ero piccola e vivevo a Los Angeles, mio nonno mi chiamava al telefono e me la cantava“.

Alfonso Signorini è rimasto molto emozionato da questo messaggio, e chiede alla concorrente il significato di quella definizione che i nonni hanno riservato alla nipote: “Guerriera gentile perché il mio animo è gentile e sono anche allo stesso tempo una grandissima guerriera per quello in cui credo. Ho sempre lottato a prescindere contro tutte le ingiustizie che ho visto davanti a me.

Loro me l’hanno insegnato“.