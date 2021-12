Viaggio di 3.000 chilometri con un veicolo a energia solare: l’ impresa degli studenti in giro per l’ Europa

Sostenibilità

22 studenti olandesi hanno dimostrato come un veicolo sostenibile, alimentato unicamente dall’energia solare, permetta di viaggiare. È stato effettuato un viaggio di quasi 1800 miglia in Europa attraverso un veicolo a energia solare progettato e costruito dai giovani universitari. Ora il successo aspetta di essere messo in commercio.

Costruiscono un camper a energia solare: l’impresa degli studenti

Alcuni studenti iscritti alla Eindhoven University of Technology, nei Paesi Bassi, hanno creato la prima casa mobile alimentata esclusivamente dall’energia solare e le hanno dato il nome Stella Vita.

Grazie alla creazione di questo veicolo autosufficiente, creato nell’arco di un anno e mezzo, gli allievi olandesi sono riusciti a viaggiare per 3.000 km. Come rivela The Guardian, sono partiti da Eindhoven per arrivare fino a Tarifa, passando per Bruxelles, Parigi, Bordeaux e Madrid. I giovani ragazzi hanno avuto una licenza stradale da parte dell’autorità automobilistica olandese, in modo che potessero guidare per tutta l’Unione Europea. Gli studenti olandesi sono riusciti a portare a termine il loro obiettivo: un’esperienza green e sostenibile nel rispetto dell’ambiente.

Il camper ha una velocità massima di 120 km/h ed è una vera casa mobile.

Il veicolo sostenibile: una casa mobile a energia solare

Il camper Stella Vita è alimentato unicamente da pannelli solari disposti sul tetto, la cui presenza assicura fino a 730 km percorribili grazie all’energia che si ricava in una giornata di sole. Il mezzo possiede una batteria da 60 Kw/h che permette di percorrere 600 km nelle ore notturne. “In una giornata nuvolosa il veicolo è in grado comunque di produrre il 60-70% dell’energia.

Inoltre, se manca il sole è possibile caricare l’auto tramite una presa di ricarica” afferma il coordinatore del team Carlo Van Der Weijer a The Guardian.

Come dichiarato dagli studenti tramite il loro sito web: “Stella Vita è una casa autosufficiente su ruote. I pannelli solari sul tetto lo rendono indipendente dalle stazioni di ricarica”. All’interno della casa mobile c’è una cucina, un letto, una doccia e i servizi igienici. L’energia del veicolo rende possibile guidare, cucinare, poter fare una doccia, guardare la tv, caricare il telefono e fare un caffè.

Stella Vita è un veicolo pronto ad essere utilizzato e commercializzato in tutto il mondo.