Caterina Balivo e la pausa dalla tv: “Scelta sofferta ma voluta”. A Verissimo si dice pronta al gran ritorno

Caterina Balivo ormai da tempo è assente dagli studi televisivi, dopo l’addio al format Rai Vieni da me. La conduttrice ha voluto prendersi una lunga pausa per stare al fianco della famiglia e ricaricare le energie e, come rivelato a Verissimo, sarebbe pronta per un ritorno. Non un talk show, come ha spesso fatto, ma vorrebbe lanciarsi in una nuova avventura televisiva: la confessione a Silvia Toffanin.

Caterina Balivo e la pausa dalla tv: “Scelta sofferta, ma voluta“

Caterina Balivo è tornata sul piccolo schermo dopo lunghi mesi di assenza, e l’ha fatto per rilasciare un’intima intervista a Verissimo.

Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, la conduttrice ha rivelato la scelta di prendere momentaneamente le distanze dalla televisione: la sua ultima attività l’ha vista impegnata in Rai, quando era al timone del programma Vieni da me.

A Verissimo la conduttrice svela l’importanza e le motivazioni di quella scelta: “Io ho cominciato a lavorare in tv tutti i giorni da quando avevo 21 anni. Ne ho 41, da 20 anni tutti i giorni sempre con programmi che partivano da zero.

Quindi il pomeriggio diventava davvero la mia seconda casa, ero di più negli studi tv che a casa mia. Ogni decisione porta una rinuncia, ma è stata una scelta talmente sofferta ma voluta, che mi guardo indietro e ti dico: ‘Quella vita lì non la potevo più comunque continuare a fare’. Avere l’impegno fisso per 10 mesi l’anno tutti i giorni, con questa pandemia, personalmente non potevo più farlo“. Un modo, dunque, per stare al fianco della famiglia in un periodo così complicato: “Se vedi che la tua famiglia ha bisogno di te, devi seguire la tua famiglia“.

Caterina Balivo pronta al ritorno: la lista dei desideri della conduttrice

Tuttavia il suo momentaneo allontanamento dalla televisione potrebbe presto finire.

Come rivelato a Silvia Toffanin, Caterina Balivo vorrebbe riprendersi la scena e tornare sul piccolo schermo con qualche progetto. Non un talk show, cui ci ha abituati, ma un’esperienza innovativa anche per lei: “Vorrei affrontare un nuovo progetto televisivo, una cosa nuova, tipo un quiz. Si parla sempre delle donne che devono poter fare tutto come gli uomini, ma se ci pensi nessuna donna in Italia conduce un game quiz“.

Non solo quiz tv, perché nella lista dei desideri di Caterina Balivo c’è spazio anche per la conduzione di un talent: “Mi piacerebbe affrontare un nuovo progetto e mettermi al servizio dei concorrenti, del format, senza cominciare tutto da zero.

Un quiz mi piacerebbe tantissimo, un talent ancora di più“.