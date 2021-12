Federico Fashion Style rivede l’esibizione dedicata alla figlia a Ballando con le stelle: lacrime a Domenica In

Programmi TV

A Domenica In Federico Fashion Style crolla in lacrime rivedendo la sua esibizione a Ballando con le stelle. Ieri sera l'hairstylist ha ballato per la figlia Sophie, commuovendo tutti.

A Ballando con le stelle Federico Fashion Style ha commosso tutti dedicando una dolcissima esibizione alla figlia Sophie. L’hairstylist dei Vip è scoppiato in lacrime e, oggi pomeriggio ospite di Domenica In, racconta quell’emozione vissuta sul palco del dance show e ricordando gli sforzi fatti assieme alla moglie Letizia: “Per me mia figlia è quel sogno che io volevo e che non arrivava“.

Federico Fashion Style danza per la figlia a Ballando con le stelle

Federico Fashion Style è stato protagonista di un momento davvero emozionante nella scorsa puntata di Ballando con le stelle.

Il parrucchiere dei Vip ha mostrato il suo lato più fragile quando è stata mandata in onda una tenera clip dedicata alla figlia Sophie. Ancor prima dell’esibizione, il concorrente aveva già manifestato grande commozione. Ma è alla fine della performance che è crollato in lacrime, abbracciando la sua partner di ballo Anastasia Kuzmina e commuovendo tutti in studio. Per lui è arrivata anche una bellissima sorpresa: una video-chiamata da parte della figlia in diretta tv, che ha riempito di gioia e commozione il cuore dell’hairstylist.

Oggi pomeriggio, ospite di Domenica In, Federico Fashion Style racconta quell’emozione nello studio di Mara Venier. Al fianco della conduttrice, si è lasciato nuovamente andare alle lacrime rivedendo la clip dell’esibizione di ieri sera.

Federico Fashion Style in lacrime a Domenica In: la dedica alla figlia Sophie

A Domenica In due clip ripercorrono due momenti clou di Ballando con le stelle: la prima in cui Federico Fashion Style racconta l’amore per la figlia e, a seguire, quella dell’esibizione e della commovente video-chiamata tra lui e la sua piccola Sophie.

In studio Mara Venier e gli ospiti sono visibilmente commossi, e anche il parrucchiere dei Vip non trattiene le lacrime raccontando il legame fortissimo che lo unisce a Sophie e alla moglie Letizia.

“Io ho raccontato la verità: per me mia figlia è quel sogno che io volevo e che non arrivava“: la dolcissima dichiarazione dell’hairstylist. E aggiunge: “Tanta gente magari è nelle mie stesse condizioni, io fui operato e avevo più difficoltà. Poi ho deciso con Letizia di fare una fecondazione, con la sua forza e determinazione per regalarmi questo sogno. Sophie per me è il sinonimo della vita, è un messaggio che voglio dare a tutte le persone che come me sognano di volere un figlio, e con tanta determinazione arriverà“.