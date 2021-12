Giulio Raselli, Giulia Cavaglià e Ferdinando Giordano non entrano al Grande Fratello Vip6: il retroscena

Grande Fratello

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta riscuotendo molto successo. Grazie ai buoni ascolti ottenuti, il programma televisivo verrà allungato oltre la scadenza prevista. Invece di terminare a dicembre, il reality show si concluderà addirittura a marzo. I tre mesi in più daranno l’occasione a nuovi personaggi di aggiungersi al cast ufficiale e farsi vedere.

Già alcuni nuovi Vip hanno varcato la porta rossa. Tra questi anche Valeria Marini, Giacomo Urtis e Patrizia Pellegrini, ma nuovi concorrenti sono attesi nelle prossime puntate.

Non entreranno di certo al Grande Fratello Vip6, Giulia Cavaglià, Giulio Raselli e Ferdinando Giordano, come confermato da Gabriele Parpiglia a Casa di Chi e riportato da Novella2000.

Le motivazioni dell’esclusione dal GFVip6 di Giulia Cavaglià, Ferdinando Giordano e Giulio Raselli

Tra i nuovi concorrenti che avrebbero dovuto oltrepassare la porta della Casa del Grande Fratello Vip6, si è parlato a lungo anche di Ferdinando Giordano. Gabriele Parpiglia ha rivelato che l’ex gieffino non diventerà un protagonista del reality show: “Doveva entrare Ferdinando Giordano, ex gieffino.

Mentre ero a telefono con Biagio D’Anelli però, che invece è entrato, a un certo punto mentre parlavano mi disse che stavano portando via Ferdinando dalla quarantena. Erano tipo l’una di notte. La notizia quindi me l’ha data lui, perché poi si è saputo il giorno dopo”.

Il giornalista ha svelato che le motivazioni dell’esclusione sarebbero serie: “Ho letto di tutto, molti hanno scritto che sarebbe stato eliminato per le critiche di Guendalina Tavassi. Le motivazioni sono ben più serie”.

Anche gli ex tronisti Giulia Cavaglià e Giulio Raselli non faranno parte del cast per cause gravi: “Motivazioni serie sono anche quelle che hanno causato l’estromissione per sempre degli ex tronisti Giulia Cavaglià e Giulio Raselli.

Non torneranno più”.

Giulio Raselli e Giulio Cavaglià fuori dal GFVIP6: la loro reazione

Gabriele Parpiglia ha confermato che Giulio Raselli e Giulia Cavaglià non entreranno nella Casa del Grande Fratello Vip6.

L’ex tronista ha voluto dire la sua a riguardo: “Eccomi qua. Scusate l’assenza di questi giorni, ma sono stati giorni un po’ difficili ed ho avuto bisogno di tempo per somatizzare tutto ciò che è successo….

Neanche io so realmente come sono andate realmente le cose e non ho mai parlato per ipotesi finché non ho delle risposte e questo è quello che ad oggi posso dire“.

Giulia Cavaglià ritiene di non essere stata trattata bene: “Certo è che mi aspettavo di essere trattata in altro modo ma proprio a livello umano ma chi se ne frega… parliamo di altro!“.

Molto più misterioso il commento di Giulio Raselli: “Continuate pure a parlare… Quanto avrete finito parlerò io”.