LDA Disco D’Oro, Rudy Zerbi polemizza con Anna Pettinelli ad Amici: “C’è posta per te”. Commento 5 dicembre

Programmi TV

Un cantante ha ricevuto una grande soddisfazione nella puntata di Amici2021 del 5 dicembre. Anna Pettinelli ha consegnato a LDA il suo primo Disco D’Oro. Lo scontro con Rudy Zerbi è stato inevitabile.

Anche nel mondo del ballo le polemiche non sono mancate.

LDA riceve il suo primo Disco D’Oro ad Amici2021

LDA, cantante della scuola di Amici 2021, figlio di Gigi D’Alessio, è sempre stato il punto della discordia tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, quest’anno. Anche nella puntata del 3 dicembre le cose non sono cambiate, malgrado LDA abbia ricevuto il suo primo Disco D’Oro.

Il professore di canto ha usato l’evento per lanciare una frecciatina ad Anna Pettinelli: “C’è posta per te… Il cecchino Pettinelli che non sbaglia“.

La maestra di canto, stavolta, ha incassato con eleganza, facendo i suoi complimenti al ragazzo e riservando al professore qualche parolina colorita: “Sei talmente rinco… Questo è il suo disco d’oro… Auguro a LDA che sia il primo di una lunga serie… Sai qual è la differenza tra me e te? Che io non rosico e tu muori”.

I due non hanno smesso di punzecchiarsi anche in seguito: “Guarda che si vede il rotolone“.

Rudy Zerbi ha risposto con ironia: “Body shaming, questa è impazzita… Rotolone, sono fiero… Manda i video, Bin Laden”. Amici perderebbe molto del suo appeal senza di loro due.

LDA Disco D’Oro, Virginia buttata fuori dopo una settimana

Un’altra professoressa di cui, purtroppo, non si può fare a meno è Alessandra Celentano. I suoi modi sono piuttosto duri e le sue opinioni discutibili, ma, di certo, sa dire la sua con decisione.

Nella puntata del 5 dicembre di Amici2021, la maestra si è opposta anche al giudizio di Garrison. Il coreografo ha buttato fuori dalla scuola Virginia, da lei ha fatto entrare nella scuola con una presentazione degna di un talento impressionante.

La professoressa è rimasta letteralmente scioccata: “Un conto è il gusto, un conto è riconoscere la bravura e non bravura“. Maria De Filippi ha rimesso le cose in ordine: “Non si può neanche mettere in dubbio la professionalità di Garrison“.

Ma anche Veronica Peparini ha attaccato la maestra di ballo: “Dimostri che nelle altre cose purtroppo non c’è questa conoscenza“. Decisamente non era la domenica giusta per Alessandra Celentano.