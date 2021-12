Lino Banfi legge la lettera ricevuta da Papa Francesco: grande emozione in diretta a Domenica In

Programmi TV

Lino Banfi ha rivelato di aver ricevuto pochi mesi fa una bellissima lettera nientemeno che da Papa Francesco. Un momento davvero speciale per l’attore, che proprio con il Pontefice ebbe un intimo incontro cui ha fatto seguito uno scambio di missive. Ospite nello studio di Domenica In, Banfi ricorda quella preziosa chiacchierata e ha letto di fronte a Mara Venier la lettera ricevuta.

Lino Banfi e l’incontro con Papa Francesco: il racconto a Domenica In

La vita e la carriera artistica di Lino Banfi hanno toccato tappe importanti e raggiunto traguardi fondamentali.

Uno di questi è un preziosissimo incontro con la Chiesa e con la più sua più importante figura: Papa Francesco. L’attore, circa un anno fa, ha avuto l’occasione di incontrare il Pontefice con il quale ha avuto una chiacchierata intima e profonda. Un momento impossibile da dimenticare per il ‘Nonno d’Italia’ che, oggi ospite di Domenica In, ha voluto ricordare quell’incontro raccontandolo a Mara Venier e al suo pubblico.

“Io conobbi il Papa una mattina“: così inizia il racconto di Lino Banfi: “Qualcuno deve avergli detto a dicembre dell’anno scorso: ‘Santità, questo è un attore simpatico, ha fatto questo, ha fatto quello…’.

E lui dice: ‘Fatemelo vedere una mattina e datemi appuntamento a Santa Marta’. Io andai e lui arrivò subito, eravamo solo noi due con un prete amico che l’aveva accompagnato, che rimase lì in disparte. Lui subito mi mise la mano sulla schiena e mi disse: ‘Lei è una persona molto importante mi hanno detto’. Io dico: ‘Santità, se cominciamo così, cominciamo male. Io mi blocco e non riesco a parlare più’. Io poi gli dissi che facevo l’attore“.

Lino Banfi legge la lettera di Papa Francesco a Domenica In

Lino Banfi, al termine dell’incontro con Papa Francesco, ha voluto immortalare quel prezioso momento con una fotografia assieme a lui: “Gli avevano parlato molto di me e le avevano detto che mi chiamavano il nonno d’Italia.

Dico: ‘Se io adesso vado a dire in giro che noi due abbiamo parlato, non mi crede nessuno. Non possiamo fare una foto?

“. Una fotografia che Lino Banfi custodisce nel cuore e che ha anche voluto condividere con il grande pubblico, per poi rivelare: “Io poi scrissi una lettera a lui, che hanno consegnato ad aprile, dicendo: ‘Santità ci siamo conosciuti, non so se si ricorda.

Mi farebbe piacere rivederlo una volta’. E lui mi scrisse una lettera“. E aggiunge, emozionato: “Appena l’ho avuta, volevo subito dirlo a tutto il mondo“.

In studio è presente la lettera del Papa a Lino Banfi, preziosamente custodita ed incorniciata. L’attore ha voluto leggerla di fronte a Mara Venier, visibilmente emozionata per le parole d’elogio che il Pontefice gli ha riservato. Al termine della lettura, Banfi ricorda la sua reazione non appena la lesse per la prima volta e, inorgoglito, esclama: “In quel momento io ho detto: ‘Io che mi lamento sempre che non ho preso premi importanti: questo che mi è arrivato sono due Oscar insieme“.