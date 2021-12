Mara Venier furiosa contro Guillermo Mariotto a Domenica In: “Se vuoi ridere esci da questo studio”

Programmi TV

Mara Venier ha sbottato contro Guillermo Mariotto, che ha ironizzato e ridacchiato su una questione delicata. A Domenica In la conduttrice perde le staffe: "Non ci sto".

A Domenica In Mara Venier ha perso le staffe contro Guillermo Mariotto, che stava ironizzando durante un momento di tv particolarmente delicato. La conduttrice si è alzata dalla sedia e, avvicinandosi a lui, l’ha invitato a smettere di ridere. “Mi stai facendo girare le pa**e” il duro sfogo. I due hanno successivamente fatto pace, ma la furibonda reazione della ‘zia Mara’ ha lasciato tutti di sasso in studio.

Guillermo Mariotto ironizza su Rossella Erra a Ballando con le stelle

In studio si stava affrontando un delicato argomento, legato alla perdita delle madri, con l’opinionista di Ballando con le stelle Rossella Erra che ha raccontato la sua esperienza con il dolore. “Quando si parla delle mamme, chi non ce l’ha più sente un po’ mancare l’aria. E allora l’unica cosa che possiamo fare è: portarcele nel cuore, parlare con loro anche se non ci sono più e sperare di vederle anche solo in sogno“. Questo il commento della Erra, che ha anche ricordato la morte della madre e il messaggio di generosità e affetto ricevuto proprio da Mara Venier: “Il regalo me l’ha fatto Mara perché mandare un messaggio a una sconosciuta, tu regali una gioia senza neanche saperlo“.

Tuttavia il dibattito sul delicato argomento è stato spesso interrotto dalle risate in sottofondo di Guillermo Mariotto. Alla fine dell’intervento della Erra, il giudice Ballando ha ironizzato sulle parole della donna: “Profonda eh?“. Per poi scoppiare a ridere.

Mara Venier contro Guillermo Mariotto: “Mi stai facendo girare le pa**e“

Il gesto di Guillermo Mariotto ha mandato su tutte le furie Mara Venier, che anche lei in quel momento stava ricordando la scomparsa della sua adorata madre.

Per questo la conduttrice ha perso le staffe e sbottato contro il suo ospite: “Scusami Mariotto ti devo dire una cosa, perché mi stai facendo girare le pa**e. Ti devo dire la verità: tu ridevi e non era il momento di ridere. Ci sono momenti dove si può ridere e ironizzare, ma questo non era il momento di ridere. Non ci sto, non ci sto. Quando si parla di mamme che non ci sono più, non ridere. Se vuoi ridere esci da questo studio, ok?“.

La diretta è proseguita, sino a quando Guillermo Mariotto ha espresso il suo parere su un altro argomento di puntata.

A quel punto, dopo pochi minuti dalla sua sfuriata, Mara Venier ha preso nuovamente parola e, scherzando con lui, ha sancito la pace: “Lui bisogna metterlo a posto come ho fatto io 10 minuti fa. Non era il momento di ridere. Dai, facciamo pace“.