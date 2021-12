Million Day Estrazione 5 dicembre 2021 numeri vincenti di oggi: estrazione Million Day alle ore 19:00

Million Day

Si conclude il primo weekend del mese di dicembre in compagnia delle combinazioni vincenti del Million Day. Domenica 5 dicembre 2021 torna il concorso che dona ai giocatori l’opportunità di vincere fino ad 1 milione di euro, la cifra più alta messa in pali dal gioco e già vinta dal 2018 fino ad oggi ben 195 volte. La nuova combinazione vincente di oggi arriverà come di consueto a partire dalle ore 19:00 e subito dopo il sorteggio sarà possibilie consultarla anche qui su The Social Post. Qui puoi controllare anche tutti i numeri estratti del Million day, giorno per giorno.

Le estrazioni del mese di dicembre

Il mese di dicembre porta a compimento la sua prima settimana di estrazioni del concorso che si tiene oggi domenica 5 dicembre 2021.

Come al solito arriva puntuale per gli appassionati una nuova occasione per cercare di portarsi a casa il premio milionario messo in palio in ogni concorso del gioco.

Il mese di dicembre nei suoi primi 4 giorni non è ancora riuscito a premiare nessun giocatore con la somma tanto agognata, facendo restare il numero di vincitori fermo a 195 da quando il gioco ha preso il via nell’ormai lontano 2018.

Siamo sicuri che le speranze dei giocatori troveranno nuova linfa in occasione dell’estrazione giornalieri, intanto vi ricordiamo le combinazioni vincenti dell’ultima settimana passata in compagnia del Million Day. Tutte le estrazioni giorno per giorno:

SABATO 04/12 21 24 31 32 42 VENERDÌ 03/12 1 7 24 41 47 GIOVEDÌ 02/12 5 13 17 28 37 MERCOLEDÌ 01/12 8 16 30 49 55 MARTEDÌ 30/11 18 26 27 48 55 LUNEDÌ 29/11 27 32 50 52 53 DOMENICA 28/11 2 6 21 23 54

Million Day: le ultime vincite messe a segno

Il mese di novembre ha premiato ben 3 nuovi milionati che si sono laureati vincitori in occasione dei concorsi del 14 e 15 novembre prima e poi anche del 21 ovviamente dello stesso mese.

La vittoria di lunedì 15 novembre si è verificata all’indomani di quella tenutasi a Vico, nel Lazio, quando il giocatore in questione, del quale ovviamente non si hanno notizie sulla sua identità, è riuscito a vincere 1.000.000€ grazie ad una giocata plurima dal valore di soli 2€.

La terza vittoria del mese è stata invece messa a segno domenica 21 novembre, quando il Million DAY ha premiato nuovamente un giocatore con la vincita massima.

Il comune fortunato questa volta è stato quello di Volla, nel sud Italia in provincia di Napoli, grazie a come spesso accade ad una giocata da 1€.

Per i giocatori dei concorsi del Million Day la speranza è che il mese di dicembre possa essere vittorioso tanto quanto, se non di più, del mese appena trascorso. I giocatori hanno infatti voglia di aggiornare il conteggio dei nnuovi milionari fermo ormai a 195 vincitori.

Prendi parte al Million Day in maniera responsabile

Attenzione: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, per aiutarti a capire la presenza di un problema con il gioco ed eventualmente porvi rimedio.