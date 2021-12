Oblivion: la trama ed il cast del film con Tom Cruise in onda su Italia1 domenica 5 dicembre

TV e Spettacolo

Tom Cruise è alle prese con una delicata operazione che dovrebbe mettere in salvo gli ultimi supersiti della terra quando una pericolosa minaccia richia di far saltare la loro operazione di allontanamento verso un altro pianeta.

Italia1 nella prima serata di domenica 5 dicembre si proietta in un futuro post apocalittico con la messa in onda del film Oblivion. Il pubblico guardando la pellicola si troverà proiettato in un pianeta ormai rimasto desolato ed alle prese con un guerra con gli alieni che ha prosciugato non solo le forze degli uomini ma anche le risorse di un pianeta ormai allo stremo. Gli ultimi sopravvissuti dovranno continuare a lottare per salvaguardare degli importanti macchinari. A guidare la resistenza ci sarà il personaggio interpretato da Tom Cruise al cui fianco vi sarà un cast stellare. La trama completa, il cast e le curiosità della pellicola in onda in prima su Italia1.

Oblivion: il cast e le curiosità del film

Oblivion è una pellicola del 2013 scritta e diretta da Joseph Kosinski, regista statunitense che già in passato si era fatto notare dal grande pubblico per la regia del primo capitolo di Tron: Legacy. Qui è alla direzione di un film di fantascienza misto all’action che vanta un cast del tutto invidiale con protagonista principale Tom Cruise.

Il divo hollywoodiana si ritrova nuovamente al centro di un film imponente che lo vede in un futuro post apocalittico a combattere contro degli strani alieni.

Al suo fianco trovano spazio anche gli altri conosciuti interpreti Morgan Freeman, Olga Kurylenko, Andrea Riseborough, Nikolaj Coster-Waldau.

Oblivion: la trama della pellicola in onda su Italia1

Nel 2077 la Terra è ormai una landa desolata ed allo stremo per via di una guerra che si combatte da svariati decenni contro una minaccia aliena conosciuta come Scavs.

Gli ultimi uomini sopravvissuti sul pianeta devono cercare di fuggire dalla costante minaccia che li mette in pericolo cercando di portare con se quante più risorse vitali riescano ad immagazzinarle prima del viaggio verso Titano.

Jack Harper dovrà quindi coordinare la delicata operazione dei sopravvissuti che grazie ad alcuni droni che solo lui riesce a riparare stanno preparando il loro allontanamento dalla Terra. Sarà una guerra fino all’ultimo secondo per salvaguardare il presente e futuro della nostra specie messo seriamente in pericolo.

Guarda il trailer: