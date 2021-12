Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi augurano buon compleanno a Maria De Filippi: l’omaggio a Verissimo

Programmi TV

Maria De Filippi spegne oggi 60 candeline e sono numerosi i messaggi di auguri ricevuti da colleghi e amici del mondo dello spettacolo. Omaggio speciale, in particolare, all’inizio della puntata domenicale di Verissimo: Silvia Toffanin ha voluto fare gli auguri alla conduttrice dedicandole una clip che ripercorre la sua carriera. A seguire un video-messaggio di auguri anche da Pier Silvio Berlusconi.

Silvia Toffanin e Verissimo omaggiano Maria De Filippi

A Verissimo la puntata domenicale di oggi è iniziata con un omaggio speciale a una regina della televisione: Maria De Filippi.

La conduttrice, infatti, compie oggi 60 anni: un traguardo di vita importantissimo che anche Silvia Toffanin ha voluto celebrare in puntata.

“Volevo iniziare questa puntata domenicale con gli auguri di buon compleanno a una persona che stimo tantissimo: Maria De Filippi. Questo, Maria, è il nostro regalo per te“: queste le parole della Toffanin, prima di mandare in onda una clip che ripercorre la lunga carriera televisiva della conduttrice. Da C’è posta per te ad Amici, da Uomini e donne al ruolo di giudice a Tu sì que vales: Maria De Filippi ha lasciato un solco indelebile nel cuore della televisione italiana, rivoluzionandola nei contenuti e senza mai peccare di protagonismo.

Maria De Filippi compie gli anni: gli auguri di Pier Silvio Berlusconi

L’omaggio di Verissimo a Maria De Filippi non si esaurisce qui perché, a seguire, viene mandato in onda un video-messaggio da parte di Pier Silvio Berlusconi. Anche l’Amministratore delegato di Mediaset ha voluto rivolgere i suoi personalissimi auguri alla conduttrice: “Cara Maria, oggi per te è un giorno importante. Raggiungi un traguardo bellissimo per la vita.

Ma tu lo raggiungi con la soddisfazione di tanti, tantissimi successi che hai creato.

(…) I successi contano non solo per quanto sono stati grandi, ma anche per come li hai raggiunti. Maria, tu hai inventato un nuovo modo di fare televisione. Con il tuo modo diretto ed asciutto sei arrivata dritta dritta al cuore dei telespettatori e degli italiani. Sei riuscita a toccare direttamente il loro cuore“.

Pier Silvio Berlusconi svela anche il legame, oltre che lavorativo, che lo unisce a Maria De Filippi: “Anche personalmente mi emoziona farti gli auguri di buon compleanno.

Io e te ci capiamo, sai che abbiamo una sorta di sintonia emotiva davvero speciale. Penso ai momenti del lock-down (…) ci siamo trovati a parlare delle nostre paure e dei nostri sentimenti. (…) So di poter contare su di te e voglio dirti che tu potrai sempre contare su di me. Ti voglio tanto bene, buon compleanno“.